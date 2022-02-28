Buttim, kavşak projesinin revizyonunu talep ediyor

Doluluğun yüzde 100'e yaklaşması nedeniyle depoların da mağazaya dönüştürüleceğini açıklayan Şengül, serbest bölge statüsüne kavuşması için girişimlerde bulundukları dile getirdi.

Artan maliyetler, serbest bölge statüsü girişimleri ve bölgeye yönelik kavşak yapılması gündemi ile toplanan Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Sadık Şengül, enerjideki fahiş fiyat artışlarına karşın kabına sığmayan BUTTİM'de depoların da mağazaya dönüştürülmesi kararını aldıklarını açıkladı. Şengül, UKOME'nin bölgeyle ilgili kavşak projesine yaptıkları itirazı da detaylandırdı.

Soğutma kulelerimizi yıkamayız

BUTTİM'e fayda sağlayacak iş birlikleri için temaslarına devam edeceklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Şengül, bölgeyi yakından ilgilendiren ulaşımla ilgili proje hakkında “UKOME tarafından Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın bölgemizde bulunan köprülü kavşağa bağlanması yönünde bir karar verildi. UKOME'nin çizmiş olduğu projeye göre bulvardan gelecek yol, soğutma kulelerimizin bulunduğu kavşakta yer alacak. UKOME ile görüştük, kent ve iş dünyası dinamikleri ile de yoğun şekilde temasa geçtik. Bu kapsamda UKOME'ye BUTTİM'in faydasını gözeten bir proje hazırlayarak sunduk. Bizim burada vurguladığımız en önemli nokta, proje gereği 4 milyon Euro değerindeki soğutma kulelerimizin taşınması gerektiğinin söylenmesi. Bunun bize her açıdan olumsuz etkisi olacaktır. Önerilerimizin arkasında durarak bu konuda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji yatırımları başlıyor

Yılbaşından bu yana elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışların BUTTİM'in maliyetlerini çok yüksek oranda artırdığına da dikkati çeken Sadık Şengül, “Artan maliyetler nedeniyle sabit aidatların ve gelen fatura bedellerinin arsa payına göre devam etmesine, ısınma ve soğutmayı sağlayan enerji giderlerinin metrekare doğrultusuna paylaştırılması yoluna başvuracağız. Bunun yanında yenilenebilir enerji yatırımlarına da yoğunlaşacağız. Bu yatırımlarla, enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz. Yeni depo alanları oluşturmanın yanı sıra açık otoparkları da kiralama ve yap-işlet-devret yöntemiyle değerlendirerek gelirimizi artırmayı amaçlıyoruz. Artan maliyetlere rağmen iç ve dış ticaretimizin yayılmasını sağlayacağız. Azimle ve inançla BUTTİM'i çok daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Serbest Ticaret Bölgesi için adım atıldı

Türkiye'de BUTTİM'in çeyrek asırdır alanında tek olma özelliğini sürdürdüğünü belirten Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Ticaret merkezimizin ve esnafımızın başarısı sayesinde BUTTİM'de doluluk oranımız yüzde 97'yi aştı ve talepler doğrultusunda depolarımızı da mağazalara dönüştürme kararı aldık. Biz göreve geldiğimizde 52 ülkeye ihracat yapılıyordu. Bugün ise 96 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. TETSİAD ev sahipliğinde Küresel Fuarcılık Acentesi (KFA) organizasyonu ile 17-21 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek dünyanın ve ülkemizin en saygın tekstil fuarlarından HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'nda da yurt içi ve dışından ziyaretçilerle bir araya gelecek ve tanıtımımızı global bir platformda yapacağız. Keza Merkezimizin Serbest Ticaret Bölgesi alanına dönüştürülmesi çalışmalarına Genel Kurul'dan aldığımız izinle birlikte daha da yoğunlaşacak ve kentimize daha fazla katma değer sağlayacağız” diye konuştu.

Yönetim ve denetim kurulu

Divan Başkanlığını Suat Liman, Başkan Yardımcılığını Yener Poroy ve Katipliğini Sait Atmanlıoğlu'nun yaptığı Olağanüstü Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Sadık Şengül (Başkan), Emin Tamam, İbrahim Toprak; Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Mehmet Okur, Murat Evinç, İlker Özgüven, Sezai Uçar, Bestami Arslan ve Aysel Kısa; Denetim Kurulu Asil Üyeleri Gülten Demir (Başkan), Necmi Kasaboğlu ve Oktay Arslan; Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri Sadettin Garip, Hami Savcı, Ferhat Ortakaya, Emrah Seyhan, Ersin Aydemir ve Bülent Tuna olarak belirlendi.