BUTTİM'den Kızılay'a destek

Bursa'nın ilçesinde BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, '19 Ağustos Dünya İnsanî Yardım Günü' dolayısıyla Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret ederek, Türk Kızılay ve Bursa Şubesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Sadık Şengül, Türk Kızılay'ın kuruluşundan bu yana dünyaya örnek gösterilen çalışmaları ile Türkiye'nin en köklü ve güvenilen kurumlarından biri olduğunu söyledi. Şengül, özellikle tüm dünyayı saran pandemi krizi ile mücadele döneminde yalnızca ülkemizde değil dünyanın dört bir yanındaki yardım çalışmaları ile Türk Kızılay'ın bu zorlu süreçte de ‘Umut' olarak, küresel mücadelenin baş aktörlerinden biri olduğunun altını çizdi. Başkan Şengül, Türk Kızılay'ın iyilik hareketine ellerinde gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise sözlerine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Davut Gürkan, içinde bulunduğumuz pandemi süreci ile birlikte yaşadığımız ramazan ayı ve bayramlarda da hayırseverlerin destekleri ile ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olduklarını belirtti.

Davut Gürkan, “Bir yandan hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahipleri arasındaki köprüyü en doğru şekilde kurmaya çalışırken, diğer yandan da sürekli bir ihtiyaç olan kan ve pandemi süreci ile birlikte önemli bir ihtiyaç haline gelen immün plazma temini için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sosyal projelerimizi de yeni serbesti döneminin kurallarına uygun bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Tüm bu yoğun tempo içerisinde gücümüzü bağışçılarımızın ve gönüllerimizin desteklerinden alıyoruz. Hep birlikte iyilik yolunda elimizden gelen her çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bu yolda yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.