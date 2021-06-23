BUTTİM'in aşı kampanyasına yoğun ilgi

BUTTİM sakinlerine Covid-19 ile mücadele kapsamında Kültür Merkezi'nde aşı uygulaması yapıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de aşı çalışmalarına yerinde destek verdi.

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) ile Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün Koronavirüs ile mücadele kapsamında yürüttüğü ortak çalışma sonucu kat maliklerine BioNTech aşısının ilk dozu uygulandı. Aşı kampanyasını yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Aşı hakkı olanların ayağına kadar hizmetin gelmesi vesilesiyle bu örnek davranıştan dolayı başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, BUTTİM Yönetimi'ni tebrik ediyorum” dedi.

Bursa'da tekstil ticaretinin sekteye uğramaması için BUTTİM'de aşılanma çalışması yapılmasının önemli bir adım olduğunu söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Dünyayı etkisi altında alan Koronavirüs salgınına karşı kentimizde toplu çalışılan merkezlerde aşı yapılması, kent ekonomimize ve dolayısıyla ülkemize büyük avantajlar sağlayacak. Bursa'mızda vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmasına bağlı olarak hastanelerimizde bulunan hasta yükü azalacak ve bunun yanında iş gücü kaybı da önlenmiş olacak. Üretimin ve ekonomik kalkınmanın devamı için aşı hakkı olan herkes aşılanmalı. Bu düşünceden hareketle BUTTİM Yönetimi'nin aşıya ve bölgede çalışanlara karşı bu duyarlı davranışını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Aşı çalışmasının bölgede hızlıca uygulanması için Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek Kültür Merkezi'ni hazırladıklarını belirten BUTTİM Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Toprak da, “Bu zor günlerin en hafif hasarla atlatılması için aşı uygulamaları büyük önem teşkil ediyor. Salgınla mücadele kapsamında bölgemizdeki sakinlerimizin zamanlarını ve ekonomik kazançlarını kaybetmelerini istemediğimiz için sağlık çalışanlarımızın desteğine başvurduk. Hızlıca aşıya kavuşmamızı sağlayan ve bu süreçte her zaman yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Aşı kampanyamıza yoğun talep gösteren BUTTİM'lilere de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.