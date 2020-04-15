Bütün ilçe o sesi arıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün akşam 22.30 sıralarında Doymadım şarkısını söyleyen bir genç bütün mahalleyi hayran bıraktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler sayesinde bütün ilçe genç yeteneği arar hale geldi.

Mustafakemalpaşa'da SGK'nın arka taraflarındaki bir mahallede bir genç Doymadım adlı şarkı söylemeye başladı. Gencin kendisi görünmezken sesi duyup balkonlarına çıkan mahalleli telefonlarına davranıp gencin görüntüsü olmasa da sesini kaydetti. Şarkının sona ermesiyle birlikte herkes alkış tuttu. Vatandaşların çektiği cep telefonu görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılırken kimliği belirsiz gencin sesi ilçede en çok konuşulan konu oldu.