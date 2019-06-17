Bütünlemeye giren, yaz okulu da alabilecek

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) öğrenci dostu uygulamaları devam ediyor. Son yapılan Üniversite Senatosu toplantısında bütünleme sınavlarına giren öğrencilerin yaz okulu uygulamasından da faydalanabilmesi kararlaştırıldı.

BUÜ Senatosu öğrencileri sevindirecek bir kararı daha hayata geçiriyor. Gerçekleştirilen son toplantıda, öğrencilerin ciddi bir sıkıntı yaşadıkları bütünleme sınavları ve yaz okulu uygulamasına çözüm getirildi. Alınan karar ile bütünleme imtihanına giren, ancak başarısız olan veya alttan ders alması gereken öğrencilerin yaz okuluna devam edebilmeleri teklifi kabul edildi. Senatoda ayrıca, yaz öğretiminde kayıt olmak istediği derslerin üniversitede açılması durumunda öğrencilerin üniversiteden ders almasına, açılmayan dersler ile kontenjanı dolan dersleri ise diğer devlet üniversitelerinden almalarına, Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin ise hazırlık sınıfı eğitimi olan üniversitelerden ders almalarına karar verildi.

Alınan kararlar hakkında açıklamada bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, geçmiş yıllarda yaz okulunun kaldırılması nedeniyle çok sayıda öğrencinin mağduriyet yaşadığını vurguladı. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin yaz okulundan faydalanamamasının da ayrıca sıkıntı oluşturduğunu dile getiren Rektör Kılavuz; “Pek çok üniversite yaz okulu ve bütünlemeden birini tercih ediyor. Biz ise ikisini birden uygulamaya sokarak, öğrencilerimizin bu konuda sıkıntı yaşamamasını istedik. Sosyal medya ve birebir diyaloglarda öğrencilerimiz bize bu konuda sıkça sorular soruyordu. Senatomuzda aldığımız karar ile öğrencilerimize her iki imkânın da yolunu açmış olduk. İnşallah öğrencilerimiz de bu imkandanen iyi şekilde faydalanacak ve alttan kalan derslerini temizleme şansı yakalayacaktır” diye konuştu.

Rektör Kılavuz, ayrıca 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi müfredatında yer alan bütün dersleri başaran, ancak mezun olabilmeleri için sadece başarısız bir dersi kalan öğrencilerin AKTS kredi limiti şartı aranmaksızın yaz okulunda ilave 1 ders alabilmelerine karar verdiklerini de sözlerine ekledi.