Bütünlük ve süreklilik ele alındı

Dr. Fuat Sezgin yılı etkinlikleri Bursa'da tüm hızıyla devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen son programda akademisyenler ‘Arayışlar Döneminde İslam Düşüncesi: Bütünlük ve Süreklilik Sorunu' konusunu ele aldı.

Merinos AKKM'de gerçekleştirilen panelin oturum başkanlığını BUÜ Rektör Yardımcısı Dr. Ferudun Yılmaz yaparken, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Türker, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Üçer de konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliği BUÜ Rektörü Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, 2019 Fuat Sezgin Yılı Bursa Koordinatörü Dr. Ali Kaya, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş takip etti.

BUÜ Rektör Yardımcısı Dr. Ferudun Yılmaz, modern bir dünyaya gözlerini açan insanlar olarak ciddi bir imtihan sürecinden geçtiklerini söyledi. Modernliğin bir birikimin yanında insanı büyük bir çıkmazla karşı karşıya bıraktığına işaret eden Dr. Ferudun Yılmaz; “İnsanlığın selameti için bu çıkmaza bir cevap gelecek mi diye sorduğumuz zaman; o cevabın İslam düşüncesinden ve İslam medeniyetinden gelebileceğini inanıyoruz. En azından böyle bir çaba ve uğraşla yükümlü olduğumuzu biliyoruz. Bunun özgüvenine de sahip olmakla yükümlüyüz. Modern dünyanın köşe taşı düşünürlerinin farkında olduğu bu çıkmazın çaresi bizim dünyamızdadır” diye konuştu.

İslam Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Üçer de Dr. Fuat Sezgin'in esas itibariyle Müslümanların genel felsefe bilim tarihinin kalbine yerleşerek, dünyaya tam anlamıyla nasıl bir birikim bıraktıklarının envanterini çıkardığını söyledi. Fuat Sezgin'in uzun bir süre boyunca ihmal edilen bir dönemi aydınlatma gayreti içerisinde bulunduğunu kaydeden Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Üçer, “Müslümanlar nasıl oldular da insanlık tarihinin kalbine yerleşerek küre ölçeğinde anlamlı bu birikimi inşa etme imkânı buldular? Öncelikle bu sorunun cevabını aramamız gerekiyor. İkincisi bu birikimin varisi olan bizler bugün arayışlar döneminde hangi pozisyondayız? Bu pozisyon içerisinde, bu birikimle münasebetimiz ne durumdadır? Arayışlar dönemi İslam düşünce geleneğinin 19. ve 20. Yüzyıllarını ifade ediyor. Bu dönemde İslam düşünce geleneğinin iki temel sorunu vardı. Birincisi bütünlük, ikincisi ise sürekliliktir” şeklinde konuştu.

Program soru cevap kısmı ile sona erdi. Etkinliğin sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.