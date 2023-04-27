BUÜ Akıllı Mühendislik Sistemleri Laboratuvarı açılıyor

Ş. (TUSAŞ) işbirliğiyle Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) kurulumu tamamlanan Akıllı Mühendislik Sistemleri Laboratuvarı açılış için gün sayıyor.

Havacılık ve uzay sanayinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla TUSAŞ ve YÖK arasında yükseköğretim alanında imzalanan işbirliği protokolü neticesinde 23 Araştırma Üniversitesi'nde de kurulması ve her birinin farklı alanlarda çalıştırılması hedeflenen laboratuvarlar hizmete girmeye başladı. Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan BUÜ için de Akıllı Mühendislik Sistemleri Laboratuvarı kurulması kararlaştırıldı. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bünyesinde oluşturulan laboratuvarın tüm altyapı hazırlıkları tamamlandı. Kısa süre içinde hizmete açılacak olan laboratuvardan lisans ve lisansüstü öğrencileri bitirme ödevi projeleri için yararlanabilecek. Başarılı gençler ise TUSAŞ bünyesinde sürdürülen istihdam edilebilecek.

Altyapı hazırlıkları tamamlanan laboratuvarı ziyaret eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, araştırma üniversitelerinin bu tarz laboratuvarlara fazlasıyla ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Akademik ve bilimsel gelişmenin yolunun nitelikli eğitimden geçtiğine işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemizdeki laboratuvar sayısının arttırılması, akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin bu mekânlardan daha fazla yararlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güne kadar üniversitemiz genelinde ve mühendislik fakültemiz özelinde yeni laboratuvarlar kurduk. Bir hayırseverimizin desteğiyle de son derece modern yeni bir İleri Teknoloji Laboratuvarı yapıyoruz. Yakın zamanda onu da hizmete açacağız. YÖK Başkanlığımız ve TUSAŞ'ın destekleriyle oluşturulan Akıllı Mühendislik Sistemleri Laboratuvarı ise bu yöndeki faaliyetlerimizi daha da güçlü kılacak. Katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyor, laboratuvarımızın Üniversitemize, akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Projelere katkı sağlayacak

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise eğitim-öğretim çalışmalarına katkı koyacak özel bir alana sahip olacaklarını söyledi. Dekan Etemoğlu, belirlenecek alanlarda proje yapan öğrencilerin kurulacak laboratuvardan faydalanabileceğini açıkladı. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat da YÖK ve TUSAŞ desteğiyle kurulan laboratuvara ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ziyarette çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve öğrenci de hazır bulundu.