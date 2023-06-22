BUÜ, enstitü mezunları ile araştırma üniversiteleri arasındaki yerini sağlamlaştıracak

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadir Eryiğit, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ'nün 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer aldığına işaret etti. Yeni dönemde buradaki sıralamada çok daha yukarılara çıkabilmek için özel bir çaba sarf edeceklerini vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Araştırma Üniversiteleri liginin içinde yer alıyoruz. Toplam 23 üniversite var bu ligde. YÖK Başkanlığı her yıl Kasım ayında bu ligdeki sıralamayı açıklıyor. Burada yer almak bizim için ayrı bir prestij ve avantajlar getiriyor. Daha üst düzeyde öğrenciyi üniversitemize çekmek, şehrimizdeki potansiyeli harekete geçirmek ve Türkiye'deki üniversite sıralamasında layık olduğumuz yerlere ulaşabilmek için Araştırma Üniversiteleri arasında daha üst sıralarda yer almamız gerekiyor. Bunun için de çok daha fazla çalışacak ve yukarılara çıkmaya gayret edeceğiz. Tüm eforumuzu da bu gaye uğruna harcayacağız” diye konuştu.

Mezunlara yeni istihdam kapıları açılmalı

BUÜ'nün sahip olduğu 4 enstitünün Araştırma Üniversitesi hedefinde ayrı bir yeri olduğuna değinen Rektör Yılmaz; “Araştırma Üniversitesi denildiğinde lisansüstü eğitime ağırlık veren üniversiteler biraz daha ön plana çıkıyor. Üniversitemizin ikili bir yapısı var. Kitlesel eğitim-öğretim konusunda uzmanlaşmış bir kurumuz. Buradan yüzbinlerce mezun verildi. Birçoğu Türkiye'nin çok önemli yerlerinde görev yapıyor. Ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir kurumda üniversitemiz mezununa rastlamanız muhtemeldir. Yüksek lisans konusunda da yetkin kurumlar arasında yer alıyoruz. Bizim bundan sonraki gayretimiz, doktora derecesinde çok daha fazla öğrenci alabilmek ve mezun verebilmek olacaktır. Ülkemizde genel anlamda doktora mezunları akademik hayatı hedefliyor. Bu yanlış demiyorum. Ancak buradaki yelpazeyi biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Doktora mezunlarımız için özel sektörde daha fazla çalışabilme imkânı oluşturacak projeler üretmemiz gerekiyor. Üniversitemiz üst yöneticileri, enstitü yöneticilerimiz ve akademisyenlerimiz ile bu konuda çalışma yapacak ve daha fazla istihdam oluşturacak işbirliklerinin yapılmasına imkân verecek çalışmalar ortaya koymamız gerekiyor. Yeni dönemde bu konunun da yakın takipçisi olacağız. Öğrencilerimizin ailelerini ve kıymetli katkıları olan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, öğrencilerimize de yeni hayatlarında başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadir Eryiğit ise yüksek lisans ve doktora mezuniyetine hak kazanan tüm öğrencileri tebrik etti. Konuşmasında BUÜ'nün Araştırma Üniversitesi misyonuna atıfta bulunan Prof. Dr. Kadir Eryiğit; “Yazılan her bir lisansüstü tezi, potansiyel yayın veya yayınlar olarak gören bir anlayışa sahibiz. Lisansüstü eğitim boyunca yapılan veya yapılacak akademik çalışmalar, üniversitemizin Araştırma Üniversitesi hedeflerine son derece kıymetli katkılar sağlayacaktır. Öğrencilerimize bizlere bu anlamda katkı sağladıkları için teşekkürü bir borç biliyorum. Fedakarca evlatlarının eğitimlerine destek veren ailelere ve akademisyenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Mezunlarımıza bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Yolları açık olsun” dedi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022-2023 Yılı Doktora Tez Ödülü alan Dr. Nergis İmamoğlu'nun kısa bir konuşma yaptığı program, mezunların anı belgelerini almaları ve hep birlikte kep fırlatmalarıyla sona erdi.