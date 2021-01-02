BUÜ, firmalarla işbirliğini sürdürüyor

Farklı sektörlerden çok sayıda destek alan Üniversite, Barmak Barutçuoğlu ile de protokol imzaladı.

Gıda makineleri üretimi alanında hizmet veren Barmak Barutçuoğlu, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi'ne üç doktora öğrencisi ile dâhil oldu. Hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Barmak Yönetim Kurulu Başkanı Derya Barutçuoğlu imza attı. Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı'nın ülke ekonomisi ve teknolojik kalkınma konusunda önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Bir önceki yıl yaptıkları işbirliği protokolleri neticesinde 78 öğrenci ile en yüksek kontenjana sahip olduklarını hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “2020 çağrısı kapsamında da 2244 Sanayi Doktora Programı protokollerine devam ediyoruz. Kentimizde faaliyet gösteren firmalarımızdan ciddi bir destek olduğunu görüyoruz. Üniversitedeki ekibimiz de bu anlamda yoğun bir çalışma temposu ile görüşmeler yapmaya devam ediyor. Geçen seneki performansı bu yıl da tekrarlamak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu protokoller de işte bu gayret ve emeğin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Aralık ayının son protokolünü Barmak Barutçuoğlu firması ile imzaladık. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Barmak Yönetim Kurulu Başkanı Derya Barutçuoğlu ise firma olarak Bursa Uludağ Üniversitesi'nden aldıkları akademik ve bilimsel alt yapı desteği sayesinde önemli bir atılım yaşadıklarını aktardı. İşbirliğini daha da geliştirmek istediklerini vurgulayan Derya Barutçuoğlu, 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında önemli çıktıları olan çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını belirtti. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Barmak Barutçuoğlu arasında imzalanan protokolle toplam üç doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alabilecek. Doktora süresi içerisinde 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.