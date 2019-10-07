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BUÜ Genel Sekterleriğine Osman Dikmen getirildi

Bursa Uludağ Üniversitesi Genel Sekreterliğine Osman Dikmen atandı.


Geçmişte Bursa Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü yapan, son dönemde de İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü olarak çalışan Osman Dikmen, kamunun sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerinde önemli rol oynadı. Sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi, projeler üretmesi, kamu kurumlarıyla uyum içerinde çalışması konularında yaklaşık 15 yıl süresince çaba gösteren Osman Dikmen, sivil toplum örgütlerinin kentle kaynaşmasının da etkili oldu.


Yeni dönemde Bursa Uludağ Üniversitesi Genel Sekreterliğini üstlenen Osman Dikmen, önümüzdeki süreçte üniversitenin yeniden yapılanmasına katkıda bulunacak ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin sivil toplum örgütleriyle çalışmalarına öncülük edecek.

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