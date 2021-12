BUÜ, hak sahibi olduğu bir patenti ilk kez ticarileştirdi

Tarihinde ilk kez üniversitenin hak sahibi olduğu bir patentin ticarîleştirildiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Akademisyenlerimizin bilimsel donanımını arttırarak, üretilecek projeleri Türk halkının hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi; ‘2021/005208' numaralı ‘Şeker Katkısız Arı Yemi ve Bu Yemin Fonksiyonel Bal Üretiminde Kullanımı' başlıklı ulusal patent ve PCT/TR2021/050467 numaralı ‘Sugar-Free Bee Feed And Its Use In Functional Honey Production' başlıklı uluslararası patentini ticarileştirmeyi başardı. Üniversite, hak sahibi olduğu projeyi ULUTEK Teknopark'da yer alan ‘Goya Ar-Ge Danışmanlık Gıda Veteriner Hizmetleri Bilişim Eğitim Tasarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne noter huzurunda devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, önceki gün YÖK Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda 23 Araştırma Üniversitesi arasında gösterildiklerini açıkladı. Mevcut durumun yukarılara çekilmesi adına daha fazla çalışacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Araştırma Üniversitelerinin üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda akademik ve bilimsel projelere yoğunluk vereceğiz. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bu yeteneğinin olduğunu biliyoruz. Akademisyenlerimizin deneyimi ve potansiyelinin gerçek anlamda üst seviyelerde olduğunu biliyoruz. Birçoğunun uluslararası ölçekte başarılı olacak çalışmalar yaptığını veya yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Ufacık bir destek ile bu projelerin gün yüzüne çıkacağını da biliyoruz. Bundan sonraki süreçte bünyemize yeni katılacak akademisyenlerin de bilimsel yayın donanımına dikkat edeceğiz. Öte yandan üretilen patentlerin ticarileştirilmesi konusunda, özellikle Teknokentler'de faaliyet gösteren şirketlerin performansını takip edeceğiz. Bunun kaliteyi ve bilimsel başarı oranını yukarılara çeken önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. İnşallah, hep birlikte bu potansiyelin yukarılara çıkarılması için çalışmaya devam edeceğiz. Üretilecek bilimsel çıktıları ve projeleri ticarileştirerek Türk halkının hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Prof. Dr. Ozan Gürbüz gibi hocalarımızın azmi, üniversiteye bağlılığı ve vefası her türlü takdirin üzerinde bulunuyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Ozan Gürbüz ise, ekip olarak gururlu olduklarını söyledi. Yaklaşık 3 yıldır bu projenin üzerinde çalıştıklarının altını çizen Prof. Dr. Gürbüz, “Üniversitemizdeki Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi üzerinden yürütülen bir proje ile başlamıştık. Bulgularımız bizi sevindirmişti. Tekrarlama gereği duyduk. Patentlere başvurduk. Makaleler yazdık ve yayımladık. Fikri Mülkiyet Komisyonu da bize bu konuda ciddi desteklerde bulundu. Başarılı bir iş ortaya çıktı. Tüm ekibin desteği ile oldu. Teknoloji Transfer Ofisi'ne de destekleri için teşekkür ediyoruz. Patenti bu şekilde tamamlamış olduk. Ardından ticarileştirme kısmına geldik. Patentin üstümüze alınması ile daha rahat bir şekilde ticarileştirilebileceğini anladık. Bugün yapacağımız devir-teslim töreni ile patenti şirketimizin üstüne alacağız. Ardından ürünün üretim ve pazarlama aşamasına geçeceğiz. Projemizin dünyada bir benzeri daha yok. Şeker katkısız, tamamen doğal olan ürün, yurt dışındaki ciddi bilimsel dergilerin de ilgisini çekti. Herkese destekleri ve emekleri için teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Devir-teslim töreninde BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, ULUTEK Teknopark Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Prof. Dr. Recep Eren ve TTO ekibi, Bursa 3. Noteri Mustafa Uğurlu, akademik ve idarî personel ile patent ve ticarîleştirme süreçlerinde birlikte çalışılan firma temsilcileri de hazır bulundu.