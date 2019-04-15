BUÜ Havacılık Günleri başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Havacılık Topluluğu öğrencileri tarafından düzenlenen ‘Havacılık Günleri' başladı. İki gün boyunca devam edecek programda Türkiye'nin önemli kurumlarında görev yapan konuşmacılar, öğrencilere havacılık ve uzay sanayii hakkında sunumlar yapacak.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Havacılık Günleri'nin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 6. Anajet Üssü Komutanlığı'nda görev yapan subaylar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, özel sektör yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, bilgi ve teknolojinin ekonomik büyümeye yön verdiğini söyledi. Üretim gücüne sahip olmanın global arenada politika belirleme kabiliyetinin belirleyicisi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Türkiye olarak karşı karşıya kaldığımız zorlu sınavları başarıyla verebilmemizin yanı sıra, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmamızın ancak bilgi üretmek ve bunu katma değere dönüştürmekle mümkün olduğunun da farkındayız.Ülkemizin yerli ve milli ekonomi vizyonuyla attığı adımlar ve belirlediği stratejiler bu anlamda çok büyük bir değer taşıyor.4. Sanayi devriminin eşiğine gelen dünyamızda tüm alanlarda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümü yakalamak, tüm kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra bireyler için de yenilikçi olmaktan başka seçenek bulunmadığını gösteriyor. Bu anlamda hükümetimizin Ar-Ge ve tasarım alanına yönelik teşvikleri sayesinde son dönemde ciddi bir ivme yakaladık. 4 yıl önce 23 Ar-Ge merkezi bulunan Bursa'mız ise bugün ulaştığı 120'yi aşan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı ile Türkiye'de en yüksek performansa sahip kentlerin başında geliyor” diye konuştu.

Programda 6. Anajet Üssü Komutanlığı'nda görev yapan Yarbay Emine Akman ve savaş uçağı pilotları da konuşmacı olarak yer aldı. Yaptıkları eğitimler ve çalışmalar hakkında öğrencilere bilgiler veren Yarbay Emine Akman, istekli ve çalışkan öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapılarının her zaman açık olduğunu aktardı. Etkinliğin açılış oturumunda yer alan TUSAŞ Özgün Mühendislik Araçları Teknoloji Merkezi Şefi Dr. Barış Biçer de kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

İki gün boyunca devam edecek programda Roketsan, Türk Havayolları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Hava Kurumu ve özel kuruluşlardan da konuşmacılar yer alacak.