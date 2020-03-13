BUÜ Hayvan Hastanesi hizmet saatlerine virüs düzenlemesi

BUÜ Veteriner Fakültesi Dekanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı ve YÖK'ün korono virüsü riskine yönelik tedbirleri çerçevesinde BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde 13.03.2020 tarihinden itibaren 3 hafta boyunca sadece hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında klinik hizmeti verilecektir” ifadelerine yer verildi.

Dekanlık ayrıca, hizmet standartlarının 3 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından gelecek tâlimatlar doğrultusunda yeniden düzenlenebileceğini aktardı.