BUÜ, hibrit ve uzaktan eğitim programını açıkladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu, korona virüs tedbirleri kapsamında güz yarı yılında uygulama içeren programlar ile lisans üstü programlarda 'karma eğitim (hibrit)', diğer programlarda ise 'uzaktan eğitim' yöntemlerin uygulanacağını kararlaştırdı.

BUÜ Senatosu 7 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği toplantı ile güz yarı yılında gerçekleştireceği eğitim uygulaması hakkında nihai kararını aldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz yaptığı açıklama ile Üniversite Senatosu'nun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçlerine ilişkin kararlarını yayımladı. Buna göre, yüksek lisans ve doktora eğitimleri, tüm enstitülerde karma eğitim olarak uygulanacak. Teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamaları, uzaktan öğretim yolu ile çevrim içi yapılacak. Üniversitenin tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri, veterinerlik, ziraat, spor bilimleri, güzel sanatlar fakültesi, fen-edebiyat fakültesinin fen bölümleri ile eğitim fakültesinin güzel sanatlar bölümleri ve devlet konservatuvarında karma eğitimle hizmet verilecek.

Mühendislik, mimarlık, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, hukuk, fen-edebiyat fakültelerinin edebiyat bölümleri, eğitim fakültesinin güzel sanatlar dışındaki bölümleri ve İnegöl İşletme Fakültesinde uzaktan eğitime geçilecek. Yabancı diller yüksekokulu, teknik bilimler, İnegöl, Karacabey, Harmancık ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında karma eğitim, diğer meslek yüksekokullarında uzaktan eğitim uygulaması yürütülecek.

Bazı programlardaki klinik uygulama veya intörn eğitimleri, pandemiden korunma, öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş gruplar ile dönüşümlü olarak ilgili fakülteler tarafından planlanacak. Salgın şartları ve korunma kuralları dikkate alınarak yapılacak karma eğitime dahil olacak bölümlerin bu uygulamayı hangi şartlarda ve nasıl yapacakları, yönetim tarafından internet sitesinde ayrıntılı şekilde duyurulacak.