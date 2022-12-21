BUÜ, Hüner Kalıp ile işbirliği protokolü imzaladı

Kurumlar arasında Ar-Ge esaslı proje ortaklığını başlatacak protokol sayesinde öğrenciler de firma bünyesinde staj ve uygulama dersleri alma imkânına kavuşacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarını genişletmeye devam ediyor. Halkanın son üyesi, Bursa'nın önde gelen işletmelerinden Hüner Kalıp oldu. Hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Hüner Group Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kumral ile Firmanın Genel Müdürü Ergün Günevi imza attı.

Ar-Ge çalışmaları ve bilimsel projeler ön plana çıkacak

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite olarak sahip oldukları teorik bilgi birikimini, iş dünyanın pratik bilgi birikimi ile birleştirmeyi arzu ettiklerini vurguladı. Aynı zamanda toplumun ortak aklını temsil ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Teorik bilgi ile uygulamaya dayalı tecrübeyi bir araya getirdiğimiz takdirde çok olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İşbirliği alanlarımız çok geniş. Proje konularımız da aynı şekilde sayıca çok fazla. Bursa bir sanayi kenti. Bizler de üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Hüner Kalıp gibi kıymetli bir işletme ile ortaklaşa çok sayıda özel projeye imza atacağımıza inanıyoruz. Burada öncelik alanlarımız Ar-Ge ve bilimsel projeler üzerine odaklanmak olacaktır. Aynı zamanda işbirliğimiz sayesinde öğrencilerimiz için de yeni staj imkanları oluşacak. Bizlere destek verdikleri için firma yöneticilerimize teşekkür ediyor, işbirliğinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Üniversite desteği son derece kıymetli

Hüner Group Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kumral ise işbirliğinin iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu. Elde edilecek bilimsel veriler doğrultusunda iki tarafın da karşılıklı fayda sağlayacağı bir anlaşma imzaladıklarını kaydeden Onur Kumral, “İşbirliği vesilesiyle önce Bursa'ya ardından da Türkiye'ye faydalı olmayı umuyoruz. İnşallah bu ortaklık ileride yapılacak çok daha iyi projeler için bir başlangıç olur. Bursa Uludağ Üniversitesi'ni ve burada görev yapan akademisyenlerin desteğini son derece önemli buluyoruz. Bizleri de böylesine kıymetli bir işbirliğine dahil ettikleri için Üniversitemiz yöneticilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İşbirliği imza töreninde BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam, akademisyenler ve firma yöneticileri de hazır bulundu.