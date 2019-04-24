BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Kemikli'ye önemli görev

Dr. Bilal Kemikli, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oluşturulan 21 kişilik istişâre heyetine seçildi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din eğitimi ve hizmetlerinin geliştirilmesi maksadıyla oluşturulan istişâre heyetinde BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli de yer aldı. Türkiye'nin farklı kurum ve kuruluşlarından toplam 21 kişilik üyenin yer alacağı heyette Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri başkan yardımcıları, çeşitli üniversitelerin rektörleri, dekanlar, genel müdürler ve daire başkanları yer alıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, dini hizmetler, yayınlar ve faaliyetlere ilişkin temel konuların ele alınacağı bir istişâre heyetinde bulunmaktan onur duyacağını söyledi. Dekan Kemikli, “Bilhassa artan genç nüfusu da dikkate alarak Diyanet hizmetlerinin yeniden değerlendirilmesinde yarar vardır. Üniversite gençliğinin dini soruları, bu sorulara verilecek cevaplar ve dini millî kimliğin inşasına dönük çalışmalar yapmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üniversitelerle iş birliği yapması önemlidir. Bu çerçevede yapılacak çalışmaların müzakere edildiği bir istişare kuruluna seçilmek sorumluluğumuz artırmakla birlikte onur vericidir. Diyanet İşleri Başkanımız,milletimize ve gençlerimize hizmet götürme çabasına bizleri de ortak ediyor. Kendilerine müteşekkirim” diye konuştu.