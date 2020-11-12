BUÜ ile BSMMMO arasında yeni işbirliği

Protokol ile Meslek Yüksekokulları kalifiye muhasebeci yetiştirmede daha aktif rol alacak.

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, üniversite yöneticileri, oda yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Protokol imza töreninde söz olan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Daha önce üniversitemizin çeşitli birimlerini kapsayacak şekilde Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile protokoller imzalamıştık. Bu protokolleri Meslek Yüksekokullarımızı da kapsayacak şekilde genişletmek istedik. Eğitim öğretimin yanında üniversitelerin en önemli görevi kazanımlarını toplumla paylaşmaktır. Bu anlayış, yönetime geldiğimiz günden bu yana her alanda vurguladığımız bir husustur. Netice itibariyle üniversitenin toplumla yakın ilişkiyi temin etme çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını da görmeye başladık. Medyadan da takip ettiğiniz üzere Bursa Uludağ Üniversitesi olarak araştırma üniversiteleri arasında 14. sıradan 11. sıraya çıktık. Hedefimiz ilk 10'a girmek. Aynı günlerde bir başka başarımız da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'tan geldi. İki kurumun birlikte açıkladığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksi'nde 21. sıradan 19. sıraya yükseldik. Ortaya çıkan bu başarılardan bütün toplumun faydalanacağına inanıyorum ve tüm STK'larla işbirliğine açık olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile imzaladığımız bu protokol de daha kalifiye muhasebecilerin yetişmesi noktasında topluma hizmet edecektir. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz ise “Muhasebecilik mesleği bilginin ilerinin yolunu aydınlattığı bir meslek dalı. BSMMMO olarak muhasebeciliğin sadece şirketlerde ya da ofislerde kapalı kapılar ardında yapılan bir meslek olmadığını düşünüyoruz. Bu kapsamda üniversiteler ve STK'lar ile birlikte hareket ederek topluma karşı olan görevlerimiz olduğu inancını taşıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin sanayi ve toplumla iç içe olma arzusunu bu anlamda bizler de paylaşıyoruz ve bu anlayış bizim için çok kıymetli. Meslektaşlarımızın her iki kurumun bu ortak anlayışından faydalanarak şehrimize ve ülkemize karşı faydalı işler yapacağına inanıyorum. Üniversitenin tüm akademik birimlerini kapsayacak protokolün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

BUÜ MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Soner Altun da protokolün imzalanmasında emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür etti.