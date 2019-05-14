BUÜ ile ISUBÜ arasında bilimsel işbirliği protokolü

İmza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve iki üniversitenin akademisyenleri katıldı. Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, akademik gelişmenin ve kalkınmanın en önemli yollarından birisinin üniversiteler arasındaki işbirlikleri olduğunu söyledi. Türk üniversitelerinin dünya üzerinde daha fazla söz sahibi olabilmeleri için bilimsel araştırmaya ve altyapıya önem vermeleri gerektiğini vurgulayan Rektör Kılavuz; “Günümüzde artık ülkemizdeki üniversiteler de bir yarış halindeler. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak YÖK tarafından belirlenen 16 Araştırma Üniversitesi'nden biri olarak seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Ancak olduğumuz noktada saymamız halinde bu unvanı kaybetme riskimiz var. Bu yüzden de gerek kendi içimizde gerekse de diğer üniversitelerle Ar-Ge ve diğer bilimsel alanlarda işbirlikleri yapmamız gerekiyor. Bu alana özel önem vermemiz ve sıkı bir çalışma temposunda devam etmemiz önem arz ediyor. Bizler de bu anlayışla birlikte Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile bilimsel, eğitim-öğretim ve kültürel işbirliği protokolü imzaladık. İki üniversite inşallah önümüzdeki dönemde güzel projelere imza atacak. Bu anlamda tüm üniversitelere de ortak çalışma anlamında kapımızın açık olduğunu iletmek istiyorum” dedi.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ise imzalanan anlaşmadan dolayı BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a teşekkür etti. ISUBÜ'nün bilimsel ve teknolojik anlamda her türlü işbirliğine ve ortak çalışmaya açık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Diler, proje sayesinde çok önemli çalışmaların ortaya çıkacağına inandığının altını çizdi.