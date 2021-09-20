BUÜ laboratuvarlarına “Kriminal” destek

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, bünyesinde bulunan taramalı elektron mikroskop ile sıvı azot tankı ve ekipmanlarını Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) kullanılmak üzere hibe etti.

BUÜ Mühendislik Fakültesi bünyesindeki laboratuvarlara Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden önemli bir destek geldi. Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde bulunan mikroskop ile sıvı azot tankı ve ekipmanları üniversiteye bağışlandı. İlgili protokol BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı Müdürü Recep Gündüz tarafından imzalandı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite olarak kaliteli eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetleri ve topluma hizmet başlıkları altında çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. İmzalanan protokol ile Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'nün üniversite için önemli bir katkı sağlamış olacağına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Mühendislik Fakültemizde öğrencilerimizin ihtiyacı olan bir laboratuvar aksâmını da böylelikle devreye almış olacağız. Kriminalistik yüksek lisans programımız hâl-i hazırda açılmıştı ve interdisipliner bir şekilde ilerliyordu. Önümüzdeki Şubat ayında yeni bir kontenjan açarak emniyet ve jandarmamızdan burada lisansüstü eğitim almak isteyen arkadaşlarımızı alabileceğiz. Zaten emniyetimizin ve jandarmamızın kriminal laboratuvarları bir hizmet yürütüyordu. Belki bunun biraz daha geliştirilmesi, bilimsel verilerle desteklenmesi veya bizim de sahip olduğumuz bilgi birikiminin biraz daha pratikle buluşması mümkün olacak. Karşılıklı kazan kazan stratejisi izleyeceğiz. Bizlere çok güzel bir laboratuvar malzemesi hediye ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur ” diye konuştu.

Yaklaşık 5 yıldır bu birimde görev yaptığını açıklayan Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı Müdürü Recep Gündüz ise konuşmasında, “Bu süre zarfında şunu fark ettim ki, bilim üreten bir kurumun yani Bursa Uludağ Üniversitesi'nin çok yakınında olmamıza rağmen, ciddi bir işbirliği yürütülemediğini gözlemledik. Bu işbirliğini nasıl arttırabiliriz diye teşebbüste bulunduk. Ardından elimizdeki bazı cihazların tam kapasite ile çalışamadığını tespit ettik. Bu cihazların gerçek anlamda bilime hizmet edebileceği bir yere bağışlanması konusunda fikir birliğine vardık ve üniversitedeki hocalarımızla görüştük. Nihayetinde bugün cihazlarımızı protokol ile teslim ediyoruz. İnşallah bundan sonra yapacağımız çalışmaların da ilk adımı olacaktır. Üniversite bizim için büyük bir önem taşıyor. Her türlü işbirliğine ve desteğe açığız. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Törene katılan Üniversite ve Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü personeli, imza töreninin ardından BUÜ Mühendislik Fakültesi bünyesindeki laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.