BUÜ Nilüfer Hatun Konukevi törenle hizmete açıldı

BUÜ Yönetimi, Üniversitede bulunmayan ve yıllardır eksikliği hissedilen konukevi sorunu çözdü. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un önerisiyle yer arayışına giren Üniversite Yönetimi; yeni KYK yurtlarının yapılması ve öğrenci yurtlarındaki kapasitenin yükseltilmesinin ardından kendi işlettiği Nilüfer Hatun Erkek Öğrenci Yurdu'nu yenileyerek 23 suit, 85 tek kişilik standart oda kapasitesi olmak üzere 104 oda ve toplamda 127 yatak kapasitesi bulunan Konukevi'ne dönüştürdü. Konukevi binası; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen, akademisyenler ve idari personelin katılımıyla hizmete açıldı.

“Öğrencilerin yurt sorunu kalmadı”

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bugün üniversitemiz için güzel ve faydalı bir iş için buluştuk. Bu binamız daha önce Nilüfer Hatun Erkek Öğrenci Yurdu olarak faaliyetlerini sürdürüyordu. Üniversitemizin ise jüriye gelen hocalar dahil olmak üzere misafirlerini konaklatabileceği bir mekanı yoktu. Anadolu şehirlerinde düşük nüfuslu illerin yeni kurulan üniversitelerinde bile uygulama otelleri, konukevleri, dışarıdan gelen misafirlerini ağırlayabilecekleri mekanlar bulunuyor. Biz ise köklü ve geçmişi olan bir üniversite olmamıza rağmen maalesef bundan mahrumduk. Bu binanın elden geçirilmesi de gerekiyordu. Pandemi döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı olmak üzere kampüsümüz içerisinde 8-9 bin öğrencinin daha barınabileceği yeni yurtlar yaptı. Öğrenci yurtlarının kapasitesi çok arttı. Madem bu kapasite arttırıldı ve ihtiyacın fazlasına çıkarıldı. Bizler de burada kalan öğrencilerden, KYK yurtlarında alınan ücretin iki katını almak zorunda kalıyorduk. Öğrenci yurdu işini KYK'ya bırakalım, biz burayı asıl ihtiyacımız olan Konukevi'ne dönüştürelim istedik. Kararı aldık, bütçeden geçirdik. Kendi imkânlarımızla böyle güzel bir Konukevi'ni hizmete geçirmeyi başardık” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bir araştırma üniversitesi olduğuna işaret eden Rektör Kılavuz; “Araştırma Üniversitesi noktasında çok fazla akademisyeni veya araştırmacıyı üniversitemizde ağırlamak zorundayız. Fakat gelen konuklarımızı burada ağırlayamıyoruz. Bu güne kadar hep mahcup olduk. Bu sadece bir sosyal faaliyet olarak görülmemelidir. Araştırmanın kalitesinin arttırılması adına araştırmacılarımız için lojiktik bir imkân da oluşturalım diye düşündük. Böyle bir kıymetli yapı ortaya çıktı. İnşallah yakın zamanda kahvaltı ve lokanta imkânını da sağlayacağız. İhale yöntemi ile o problemi de çözeceğiz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Bizlere çok kıymetli katkıları oldu, olmaya da devam ediyor. Kendisinden ve ekibinden Allah razı olsun. Öğrencilerimizin kahvaltı ihtiyacını karşılaması adına 2 çorba çeşmesi açtırdı. Akademik yıl açılışımız öncesi peyzaj çalışmalarını Büyükşehir Belediyemiz yürüttü. Muhteşem bir görüntü ortaya çıktı. Üniversitemize gelen herkes kampüsümüzün güzelliklerini görebiliyor. Yeni binamızın açılışında da bizleri yalnız bırakmadılar. Konukevi'mizin Üniversitemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Başkan Aktaş'tan Bursa'ya yeni butik üniversite önerisi”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yaklaşık 20 yıl önce Bursa Uludağ Üniversitesi'nden mezun olduğunu vurgulayarak; “Bugün üniversitemizde 71 bin öğrenci eğitim görüyor. Türkiye'de bu nüfusa sahip olmayan vilayetler var. Burası yaşayan çok büyük bir organizma. Geçmiş yıllarda ulaşımda sıkıntılar yaşanıyordu. 3 araç değiştirerek üniversiteye geliyorduk. Bugün ise çok ciddi bir değişim yaşandı. Takdir edersiniz ki böyle bir üniversitenin konukevinin olmaması büyük bir eksiklikti. İlerleyen yıllarda belki de ikinci bir konukevini açmak bile gerekebilir. Böylesine canlı bir yere bu imkanı sağlamak gerekiyor. Bu yapıyı üniversiteye kazandıran herkese teşekkür ediyoruz. Bursa Uludağ Üniversitemiz, Bursa Teknik Üniversitemiz ve yeni açılan Mudanya Üniversitemizle birlikte şehrimizi büyütmeye devam ediyoruz. Üniversite anlamında belki birkaç üniversite daha Bursa'mıza yapılabilir. Öğrenci sayısı anlamında üniversitelerimizi büyütmek yerine, daha butik diye tabir edilen üniversiteler açılabilir. Bursa'da sanayi, tarım, ticaret ve nüfus olarak bunun altyapısı ve karşılığı hazır durumda” diye konuştu.

“Öğrenciler Bursa'yı tanısın istiyoruz”

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin konum açısından şehrin dışında kalmış gibi bir algı oluşturulduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; “Üniversitelerimizin şehrimizdeki sosyal ve kültürel hayata çok büyük bir katkı yaptığına inanıyorum. Öğrencilerimizle zaman zaman bir araya geliyorum. Burada 4-5 yıl eğitim gördüğü halde hayatı Görükle'den ibaret sanan öğrencilerimizin olduğunu öğrence büyük bir üzüntü duyuyorum. Bursa; tarih, kültür, sanat ve sosyal hayatın en iyi yaşandığı şehirlerden bir tanesi. Gençlerin şehrimizi gezmemesi, onları için büyük bir eksiklik. Bu eksikliği gidermek adına ‘Geziyorum, Şehrimi Öğreniyorum' gibi farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimizi İznik'ten Uludağ'a, Bursa Merkez'den farklı ilçelere kadar Büyükşehir Belediyesi olarak biz gezdiriyoruz. Bu konuyla alakalı çok sayıda projeyi hayata geçirmeye de devam edeceğiz. Bugün açılışını yapacağımız konukevinin de şehrimize gelecek ziyaretçi sayısını arttıracağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törenin sonunda projeye katkıda bulunanlara teşekkür belgeleri takdim edildi. Protokol üyeleri kurdele kesiminin ardından konukevini gezerek verilecek hizmetler hakkında bilgi aldı.