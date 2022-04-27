BUÜ öğrencilerine burs ve staj desteği

Firma, nitelikli insan gücünün geliştirilmesi hedefiyle üniversiteye staj ve burs desteği sağlayacak.

Protokol ile birlikte BUÜ Orhaneli Meslek Yüksekokulu'nun ‘Giyim Üretim Teknolojisi Programı'nı en yüksek puanla kazanan ve kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye Doğru Grup tarafından 2 yıllık eğitim hayatı boyunca burs verilecek. Firma aynı zamanda ilgili programlarda eğitim gören öğrencilere staj, işyeri eğitimi ve istihdam konusunda da destek sağlayacak. Nitelikli öğrencilerin tekstil sektörüne kazandırılmasını ve ilgili programlara tercih oranının yükseltilmesini hedefleyen protokol BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Orhaneli MYO Müdürü Prof. Dr. Çağatan Taşkın ve Doğru Grup Yönetim Kurulu Üyesi Medine Kaya tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldikleri ilk günden itibaren meslek yüksekokulları ile yakından ilgilendiklerini söyledi. En fazla talebin yeni bölümler açılması yönünde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu taleplere kayıtsız kalmamak adına hemen hemen her ilçe meslek yüksekokulumuzda yeni bir bölüm açmaya gayret ettik. Orhaneli'ndeki Giyim Üretim Teknolojisi Programı'nı açarken Bebüş Tekstil ve Doğru Grup'tan çok kıymetli destekler aldık. Okullarımızda en kısa yoldan sanayicinin ihtiyaç duyduğu teknik elemanların yetiştirilmesi konusuna büyük bir önem veriyoruz. Üniversitemizin 20 binden fazla meslek yüksekokul öğrencisi var. Doluluk oranı itibariyle lisans programlarının da üzerindeyiz. Bugün yapacağımız protokol, sektör ve öğrencilerimiz için büyük bir önem taşıyor. Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi adına bizlere destek veren, burs ve staj imkânı ile önemli katkılar sunan Doğru Grup'un tüm yöneticilerine teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Orhaneli MYO Müdürü Prof. Dr. Çağatan Taşkın ise, firmanın Giyim Üretim Teknolojisi Programı'nın açılış aşamasında da önemli desteklerinin bulunduğuna işaret etti. Protokolün sadece işbirliğini değil, başarılı öğrencilere de burs ve istihdam desteğini kapsadığının altını çizen Prof. Dr. Çağatan Taşkın, “Bugüne kadar bizlere çok önemli destekler sağladılar. Bugünden sonra da aynı şekilde destek vermeye devam edeceklerini biliyoruz. Firmamıza ve tüm yöneticilerine müteşekkiriz. Her birine gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Doğru Grup Yönetim Kurulu Üyesi Medine Kaya da, Orhaneli Meslek Yüksekokulu'na destek vermekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Nitelikli insan yetiştirmeyi ve ülke ekonomisine katkı sunmayı ilk hedef olarak belirlediklerini aktaran Medine Kaya, “Her zaman bu yönde çabalıyoruz. Dolayısıyla böyle bir proje içerisinde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Gelecek yıllarda da Üniversitemize ve meslek yüksekokulumuza destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.