BUÜ Rektör Yardımcısı Yüce: “Türk milleti vatanını terk etmez”

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Afganistan Türkleri Konferansı'nda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Türk milletinin vatanlarını terk etmek gibi bir düşüncelerinin tarih boyunca aslâ olmadığına işaret ederek, “Allah göstermesin, devletimizin başına olumsuz bir durum gelse milletimiz ikinci Kurtuluş Savaşı'nı başlatır” dedi.

BUÜ Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu, üniversitede öğretim gören Türk kökenli öğrencilerin birbirini daha yakından tanımaları maksadıyla farklı ülkelerden gelen öğrencilerin katıldığı konferanslar düzenlemeye devam ediyor. İİBF Bordo Salon'da gerçekleştirilen son konferansın konusu ‘Afganistan Türkleri' oldu. BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu Başkanı Zakir A. Oktay Khaleqi katıldı.

Konferansta konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün yeryüzündeki bütün mazlumların ve ezilenlerin anavatanı olduğunu vurguladı. Türklerin başına bir bela gelmesi durumunda gidecek gidecekleri başka bir ülkenin bulunmadığının altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, “Türkler, başına Allah göstermesin olumsuz bir durum gelmesi halinde başka bir ülkeye sığınmak yerine ikinci Kurtuluş Savaşı'nı başlatır. Gidecek veya terk edilecek bir vatanı yoktur” diye konuştu.

Türk milletinin gidecek başka bir vatanı olmadığını kaydeden Prof. Dr. Mehmet Yüce, Turan kelimesinin bir millet adı olduğunu açıkladı. Yıllarca bu kavramın yanlış anlaşıldığını belirten Yüce, “Türk milleti çok geniş bir ailedir. Tarih içerisinde bu milletin evlatları farklı coğrafyalara dağılmış olabilir. Ancak bu bizim bir aile olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Bugün baktığınız zaman Balkanlar'da bütün ihtişamıyla evlâd-ı fâtihan çocuklarımızı görürsünüz. Doğuya gittiğiniz zaman yüreği bizimle aynı çarpan çok sayıda kardeşimiz var. İsimleri farklı Türk boylarıyla anılıyor olabilir. Bu bizi yanıltmasın. Özünde tek bir millet vardır. O da Türk milletidir” şeklinde konuştu.

Afganistan'da başta Özbekler olmak üzere çok sayıda Türklerin yaşadığı bilgisini de veren Rektör Yardımcısı Yüce, “Bu bölgede yaşayan soydaşlarımız, Türkiye ile Afganistan arasında bir köprü rolü üstleniyor. Ayrıca orada yaşayan Türkler,bulundukları bölgeye istikrargetiriyor” diye konuştu.

“Türkiye bizim ikinci vatanımız”

Konferansta konuşan Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu Başkanı Zakir A. Oktay Khaleqi de Türkiye'ye geldiği zaman kendisini ikinci vatanına gelmiş gibi hissettiğini söyledi. Burada çok sayıda arkadaş edindiğini ve ülkesine döndüğünde de bu dostluklarını sürdüreceğini aktaran Khaleqi, Afganistan Türkü olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu aktardı.

Konferansın sonunda öğrenciler tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.