BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, helallik istedi

Kısa süre sonra görev süresinin dolacağını ifade eden BUÜ Rektörü ve Güçlendirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, herkesten helallik istedi.

BUÜ Güçlendirme Vakfı İftar Programı, Görükle Kampüsü'ndeki Çamlık Yemekhanesi'nde gerçekleştirildi. Programa BUÜ Rektörü ve Güçlendirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Erbak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, yönetim kurulu üyeleri, dekanlar, meslek yüksekokul yöneticileri, bağışçılar, akademisyenler ve idari personel katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 11 Nisan tarihinin aynı zamanda üniversitenin 48. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi. Gelişmiş üniversitelerin, kurdukları vakıflar aracılığı ile çok büyük bağışlar ve yardımlar aldığını, bu sayede nitelikli eğitim için yüksek maliyetli yatırımlar gerçekleştirebildiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Öncelikle vakfımızın ve üniversitemizin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği bulunan herkesten Allah razı olsun. Vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara afiyetler diliyorum. Vakfımıza farklı hedeflere bağışta bulunan tüm bağışçılarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Onlar için isimlerine özel teşekkür belgeleri hazırladık. Her ne kadar verdikleri kıymetli katkıların karşılığı olmasa da, yarım elma gönül alma mahiyetinde destekleri anı mahiyetinde özel birer belge sunmak istedik. Her birinin destekleri çok kıymetliydi. Allah hepsinden razı olsun. Avrupa ve Amerika'da üniversiteler vakıflar marifetiyle varlıklarını sürdürüyor. Osmanlı Devleti'nde de durum böyleydi. Devlet üniversitesi vakıflarının artık para kazanan, maddi birikimleri olan güçlü kuruluşlar olması gerekiyor. Bu gücün üniversitenin eğitim kalitesine olumlu yansımaları olacaktır” diye konuştu.

Konuşmasında görev süresiyle alakalı açıklamalarda da bulunan Rektör Kılavuz, "İlk günden bugüne kadar her zaman ortak aklı önemsedik. İstişare etmeden karar almadık. Bu kültürün üniversitelerde, demokratik ortamlarda terk edilmemesi gereken yegane unsur olduğuna inanıyoruz. 4 yıl boyunca da bu şekilde davranmanın ödülünü aldık. Huzur, güven ve dayanışmanın katbekat arttığını gördük. Bir eğitimcinin gelebileceği zirve noktanın şu anda bulunduğum konum olduğuna inanıyorum. Ben görevimi layıkıyla yapmış olduğuma inanıyorum. Görevimi de gönül rahatlığıyla devretmeye hazırım" dedi.

"Hakkınızı helal edin"

Toplumun her kesimi ile kıymetli ilişkiler kurduğunun da altını çizen Kılavuz, "Güzel dostluklar oluşturduk. Her birine bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Benden sonra gelecek arkadaşımın da aynı başarılara ulaşması için dua ediyorum. Devir teslimden sonra basın mensuplarıyla yine bir araya geliriz. Benden yana hakkım helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin" şeklinde konuştu.

Güçlendirme Vakfı Başkan Vekili Mehmet Erbak da konuşmasında bugüne kadar kuruma destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Program, bağışçılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.