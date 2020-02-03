BUÜ Sağlık MYO öğrencileri, stajlarını İnegöl hastanelerinde yapacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnegöl Meslek Yüksekokulu öğrencileri, staj ve işyeri eğitimlerini İnegöl'deki sağlık kurumlarında yapabilecek. Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı'nda eğitim gören öğrenciler, protokol imzalanan hastanelerde meslekî bilgilerini geliştirme imkânına kavuşacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetimi, İnegöl'de hizmet veren Devlet Hastanesi, Özel Cihangir Hastanesi ve Özel İnegöl Aritmi Hastanesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Gerçekleştirilen protokol ile BUÜ İnegöl Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı'nda eğitim gören 1. ve 2. sınıf öğrencileri, hastanelerde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulacak. İşyeri eğitimi ve staj uygulamaları konusunda destek görecek öğrencilerle birlikte sağlık sektörü için vasıflı eleman yetiştirilmesi hedefleniyor.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve protokol yetkililerinin de hazır bulunduğu törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite eğitiminin en önemli noktalarından birisinin teorik derslerde öğrenilen bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi olduğuna işaret etti. Uygulama yapan bir mezunun sektöre çıktığı zaman iş bulmasının çok daha kolay olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bugün gerçekleştireceğimiz protokolü çok önemsiyoruz. Sağlık gibi büyük öneme sahip bir alanda uygulama yapmadan, tamamen teorik bilgilerle yetişmiş personelin çok da faydalı olmayacağına inanıyoruz. Bizlere bu konuda destek veren İnegöl Devlet Hastanesi'ne, Özel Cihangir Hastanesi'ne ve Özel İnegöl Aritmi Hastanesi'ne teşekkür ediyorum. Protokolümüzün öğrencilerimiz, eğitim birimlerimiz ve hastanelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hayrettin Göçmen ise mezuniyetlerinin ardından sektöre adım atacak öğrencilerin, eğitim aşamasında alacakları pratik desteğin çok önemli olduğuna işaret etti. Sahada tecrübeli personele ihtiyaç olduğunun altını çizen Başhekim Göçmen, verilecek staj ve işyeri eğitimlerinin öğrencilere ciddi bir tecrübe kazandıracağını söyledi. Göçmen, “Bu konuda bizlere işbirliği teklifi yaptıkları için bütün üniversite yönetimine ve özellikle Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz ve bizler için çok önemli bir iş birliği olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.