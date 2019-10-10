BUÜ Senatosu ve Yönetimi'nden ‘Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ‘Barış Pınarı Harekâtı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

BUÜ Senatosu ve Yönetim Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzey kesimlerinde başlatılan ve ‘Barış Pınarı Harekâtı' adı verilen operasyon dolayısıyla bir destek mesajı yayımladı. Harekâtın yüce Türk milletine hayırlar getirmesi temennisinde bulunulan mesajda, “Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan operasyonun milletimize ve devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Türk milletinin gururu olan Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği harekâtta bütün Mehmetçiklerimize kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyoruz. İnanıyoruz ki; askerimiz yine dünyaya çok önemli bir ders verecek ve tek bir mazlumun teline zarar getirmeden hainlerin planlarını bozmayı başaracaktır. Mâsum insanlar için terörist eylemlerden uzakta bir koridorun açılmasına vesile olacak böylesine önemli bir operasyonu başarı ile tamamlamaya muktedir tek ordu, şanlı Türk ordusudur. Peygamber övgüsü almış askerlerimiz başta olmak üzere devlet büyüklerimize ve operasyonda görev alan tüm yöneticilerimize başarılar temenni ediyoruz” sözlerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin her zaman milletinin ve devletinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.