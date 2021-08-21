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BUÜ tanıtım videosunda rekor izlenme

“Öğrenci Dostu Üniversite” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yeni gelecek öğrenciler için hazırladığı tanıtım videosu 1 milyona yakın izlenme sayısına ulaştı.

“Öğrenci Dostu Üniversite” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yeni gelecek öğrenciler için hazırladığı tanıtım videosu 1 milyona yakın izlenme sayısına ulaştı.



1 dakikalık tanıtım videosu Görükle Kampüsü'nde çekildi. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin gelmesiyle ilçeleri de kapsayacak şekilde uzun bir tanıtım videosu çekilecek. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin sosyal medya hesapları ve web sitesinde paylaşılan tanıtım videosu, Instagram'da 800 bin, Linkedin'de 27 bin, Youtube'da 10 bin, Facebook'ta 7 bin kez görüntülendi.

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