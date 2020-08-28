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BUÜ tarihinde ilk ‘online seçim' Tıp Fakültesi'nde yapıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurulu’nda (TUEKK) görev alacak uzmanlık öğrenci temsilcisini belirlemek üzere üniversite tarihindeki ilk kez çevrimiçi (online) seçim yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurulu'nda (TUEKK) görev alacak uzmanlık öğrenci temsilcisini belirlemek üzere üniversite tarihindeki ilk kez çevrimiçi (online) seçim yaptı.


TUEKK Uzmanlık öğrenci temsilcisi olarak görev yapan Dr. Yusuf Elma'nın kurum değişikliği yapması nedeniyle Tıp Fakültesi Dekanlığı, Akademik Personel Takip Sistemi (APTS) üzerinden adaylık başvurularını aldı. Dört uzmanlık öğrencisinin aday olduğu seçim 4-7 Ağustos tarihleri arasında 355 ana dal ve yan dal uzmanlık öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Oylama sonucunda en fazla oyu (145) alan Araş. Gör. Dr. Fatih İleri seçimi birinci olarak göğüslerken 120 oy alan Araş. Gör. Dr. Cenk Gacemer ikinci olarak yedek üye olmak alma hakkına sahip oldu.


Bilgi İşlem Uzmanı Yaşar Onur'un hazırladığı program ile gerçekleştirilen çevrimiçi seçim Bursa Uludağ Üniversitesi tarihine de geçmiş oldu. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, fakültenin diğer kurullarının seçimlerinde de APTS'nin güvenle kullanılabileceğini ve kayıt altında tutulabileceğini belirtti.

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