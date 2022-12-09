BUÜ, Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile proje ortaklığı yapacak

Kurumlar arasında yapılan anlaşma ile Türk Dünyası üzerine akademik çalışmalar da yürütülecek.

BUÜ Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), Türk Dünyası ile kültürel yakınlaşma çalışmalarını hızla sürdürüyor. Hayata geçirdiği projeler sayesinde bu coğrafyadaki birçok üniversite ve kurumla ortak çalışma sahası açan TÜDAM, son olarak Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile işbirliği yapma kararı aldı. Hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva imza attı.

Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türk Dünyası'nda bulunan tüm ülkeleri kardeş gibi gördüklerini ve burada faaliyet gösteren kurumlar ile her türlü işbirliğine açık olduklarını vurguladı. Gönül bağı ile bağlı oldukları Türk Cumhuriyetlerindeki üniversitelerin birçoğuyla akademik ve bilimsel anlamda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bursa Uludağ Üniversitesi olarak dost ve kardeş ülkelere kapılarımız her zaman sonuna kadar açık olacak. Oradan gelen işbirliği ve destek taleplerini asla geri çevirmedik. Bundan sonra da çevirmeyeceğiz. Üniversitelerin yanı sıra kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerimizi diri tutmaya gayret ediyoruz. Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı da bu kurumlar arasında yer alıyor. Yapacağımız işbirliği protokolü sayesinde son derece kıymetli projelere imza atacağımıza gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günay Efendiyeva ise Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Türkiye'deki üniversiteler arasında seçkin bir yeri bulunduğuna işaret ederek, “Böylesine deneyimli ve donanımlı bir üniversite ile işbirliği yapacak olmaktan dolayı son derece gururluyuz. Vakfımızda yürütmeyi planladığımız projelerimize Üniversitemizden akademik ve bilimsel destek isteyeceğiz. TÜDAM ile ortak çalışmalar yapacağız. Destekleri ve katkıları için üniversitemizin yöneticilerine de teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir de kuruldukları ilk günden itibaren Türk Dünyasındaki kurum ve kuruluşlar ile çok sayıda proje düzenlediklerinin altını çizdi. Vakıf ile bilimsel, sanatsal, kültürel alanlar başta olmak üzere akademik ve stratejik anlamda da kıymetli çalışmalara imza atacaklarına inandığını söyleyen Doç. Dr. Erdem Özdemir, işbirliğinin genişleyerek devam edeceğine inandığını ifade etti.

Protokol töreninde TÜDAM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Sıla Türkay Yavuzel, Vakıf Türkiye Temsilcisi Nuri Aksu ve Vakıf Azerbaycan Temsilcisi Leyla Hasanova da hazır bulundu.