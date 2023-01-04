BUÜ ve TÜYAFED'den yazılım sektörüne nitelikli istihdam sağlayacak işbirliği

Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun öncülüğünde BUÜ ve TÜYAFED arasında özel bir protokol imzalandı. Anlaşmaya göre kamu, özel sektör, sanayi ve STK işbirliğinde öğrencilere yeni beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedefleniyor. Protokol, aynı zamanda Teknik Bilimler MYO'da eğitim gören öğrencilere yeni uygulama dersi ve staj imkanlarının sağlanmasının da önünü açacak. Hazırlanan protokol BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve TÜYAFED Genel Başkanı Mustafa Çalış tarafından imzalandı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yapılan işbirliğinin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi. Bilişim, yazılım ve teknoloji alanlarında üniversitenin son yıllarda ciddi mesafeler aldığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Özellikle Teknoloji Transfer Ofisimiz vasıtasıyla startuplar konusunda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Son 1 yılda 11, görev süremiz içinde de 31 girişimciye ön ayak olarak 450 bin liralık hibe almalarını sağladık. Toplam girişimci sayımız 60'ı buldu. Bu anlamda üniversitemizin gelişimi devam ediyor. Yazılım konusuna büyük bir önem veriyoruz. Bugün imzalayacağımız protokolün ardından, birlikte yürüteceğimiz çalışmalar vesilesiyle inşallah yeni girişimcilere ön ayak olacağız. İşbirliği ve destekleri için TÜYAFED Yönetimine teşekkür ediyor, protokolün hayırlar getirmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Öncelik eğitim ve ihracat

TÜYAFED Genel Başkanı Mustafa Çalış ise federasyon olarak ilk yıllarını geride bıraktıklarını aktardı. Eğitim ve ihracat konularına ağırlık verdiklerinin altını çizen Genel Başkan Çalış; “Bu anlamda Kod Bankası ve Kod Stok isimleriyle uluslararası projeler başlattık. Doğu, Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm üniversite gençliğini bir araya getiren özel bir projeye start verdik. Öğrencilerimizin eşit bir şekilde eğitim almasına ve yazılım alanında kendilerini geliştirmelerine vesile olmak istiyoruz. Şimdiye kadar 42 ülke ile anlaşma yaptık. 50 bin ihracatçının bulunduğu geniş bir katalog hazırlığını da sürdürüyoruz. Şirketlere yönelik ihracat, üniversitelere yönelik ise akademik çalışmaları içine alan projeler üretiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitemiz ile de bu çerçevede değerli bir işbirliği yapacağız. Protokol için tüm üniversite yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan da öğrencilerin istihdam ve eğitimlerine katkı sağlayacak işbirliği protokolünden ötürü TÜYAFED ile BUÜ'nün tüm yöneticilerine teşekkür etti. İmza töreninde MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ebru Yeniman Yıldırım, akademisyenler ve Federasyon yetkilileri de hazır bulundu.