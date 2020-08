BUÜ Veteriner Fakültesi dünyanın en iyileri arasında

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi, akademik başarıların derecelendirildiği ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 yayınlarında “Veterinary Sciences” alanında ilk 300'e girdi.

BUÜ Veteriner Fakültesi'nin akademik ve bilimsel başarısı uluslararası alanda bir kez daha ispatlandı. Dünyada her yıl 1800'den fazla üniversiteyi inceleyen ve sonuçlarını paylaşan Çin merkezli ARWU derecelendirme kuruluşu, Veteriner Fakülteleri başlığında Türkiye'den 2 üniversiteyi ilk 300 arasında gösterdi. BUÜ Veteriner Fakültesi 21.7 skor puanı ile dünyanın önemli fakültelerini geride bıraktı. Elde edilen başarının kendilerini mutlu ettiğini aktaran BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite yönetimi olarak akademik ve bilimsel yükselmenin önünü açmak için her türlü imkanı seferber ettiklerini vurguladı. Üniversitelerin her yıl farklı kuruluşlar tarafından değerlendirildiğini ve alınan sonuçların sergilendiğini kaydeden Rektör Kılavuz, Veteriner Fakültesi'nin bu sıralamalarda gittikçe yükselen bir ivmesinin bulunduğuna işaret etti. Farklı fakültelerin de bilimsel ve akademik anlamda daha iyi noktalara gelmesi konusunda gayret ettiklerini kaydeden Kılavuz; “Bursa Uludağ Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000'de yer alması hepimizin ortak arzusudur. Bunun için tüm akademik ve idari yapımız ile çalışıyoruz. Gayretlerimiz Üniversitemizi elbette bir noktaya getirecek. Ancak böylesi önemli yükselişler hemen olmuyor. Zaman ve azim gerekiyor. İnşallah her alanda çok daha iyi sonuçlar alan bir Uludağ Üniversitesi oluşturacağız. Daha iyisi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ise açıklanan sıralamanın kendilerini ve akademik kadroyu sevindirdiğini belirtti. Kazanılan başarıda üstün gayretleri bulunan tüm öğretim elemanlarını ve idari personeli kutladıklarını söyleyen Dekan Yıldız, daha üst sıralarda yer alabilmek için aynı azim ve gayret ile çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.