BUÜ'de 5 merkeze yeni atama

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) görevlendirmeler devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitede hizmet veren 5 farklı birime yeni yöneticiler atadı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından yapılan son değişikliklere göre ULUTÖMER Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız, TÜDAM Müdürlüğü'ne Doç. Dr. Erdem Özdemir, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Utku Çopur, BAP Koordinatörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Cansev ve Kalite Birimi Koordinatörlüğü'ne Prof. Dr. Funda Coşkun getirildi.

İlk değişiklik Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi'nde gerçekleştirildi. Önceki dönemde eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger'in sorumluluğunda yürütülen birimin başına Prof. Dr. Mehmet Cansev getirildi. İkinci değişiklik Kalite Birim Koordinatörlüğü'nde oldu. Prof. Dr. Funda Coşkun yeni dönemde Kalite Birim Koordinatörü olarak çalışmalarını yürütecek. BUÜ'ye gelen uluslararası öğrencilerin Türkçe eğitimlerini veren Uludağ Üniversitesi Türkçe Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ULUTÖMER) başına ise Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız atandı. Ziraat Fakültesi'nde uzun yıllardır Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Utku Çopur ise Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görevlendirildi. Son görevlendirme ise Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÜDAM) gerçekleştirildi. Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir, TÜDAM Müdürü olarak atandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yapılan yeni görevlendirmelerin üniversite için hayırlı olması temennisinde bulundu. Geçtiğimiz dönemlerde bu birimlerde hizmet veren herkese ayrı ayrı teşekkür eden Rektör A. Saim Kılavuz, yeni dönemde görev yapacak tüm yöneticilere de başarılar diledi. Yapılan atamaların ardından yöneticiler yeni birimlerinde görevlerine başladı.