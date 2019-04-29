BUÜ'de 55. Kütüphane Haftası ödülleri dağıtıldı

Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Dâire Başkanlığı'nın düzenlediği ödül törenine katıldı. Bulunduğu ilk faaliyetin kitap ve kütüphanecilik üzerine olmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Kılavuz, “Kitap üzerine sayfalarca konuşmak mümkün” dedi.

BUÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Dâire Başkanlığı, 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla ödül töreni düzenledi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, akademisyenler, personel ve öğrenciler katıldı. Saim Kılavuz, göreve tayin edildikten sonra katıldığı ilk programın böylesine güzel olmasından ötürü büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ödül töreninin kendisi için önemli bir tevâfuk olduğunu vurgulayan Rektör Saim Kılavuz, “Bizler kitap ile yatıp kitap ile kalkıyoruz. Ayrıca kitabın kültürümüzde ayrıcalıklı bir yeri olduğunu iyi biliyoruz. Üniversite içerisinde katıldığım ilk faaliyetin kitap ve kütüphanecilikle ilgili olmasına çok memnun oldum. İnşallah böyle güzel faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Kitap konusunda söylenecek çok fazla söz var. Bir araya gelmeye devam ettikçe detaylı olarak konuşmak mümkün olacaktır. Katkı koyan, destek veren ve kitap konusuna gönül veren herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin, akademisyenlerin ve personelin ilgisini çekecek çeşitli faaliyetler düzenledi. “Benim için kütüphane” konulu video yarışması, kitap bulma yarışması, kitap dayanışması gibi pek çok faaliyetin yanı ıra, Kütüphane Haftası boyunca bankoda işlem yapan her 55. kişiye ödül verildi. Törenin sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve akademisyenlere ödülleri takdim edildi.