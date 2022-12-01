BUÜ'de anlamlı etkinlik

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı'na BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Kaya, akademisyenler, öğretmenler, özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, böylesine kıymetli ve özel bir programa ev sahipliği yapmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Üniversitelerin içinde bulundukları topluma eğitim-öğretim hizmeti vermek, Ar-Ge yapmak ve teknoloji üretmek gibi başlıca görevleri bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bu iki temel görevin yanı sıra topluma hizmet de üniversitelerin temel görevleri arasında yer almaktadır. Sağlıktan tutun eğitime kadar, öğrenci yetiştirerek ihtiyaç duyulan insan kaynağını üretmekten tutun da günlük sorunların çözümüne kadar her alanda çözümler üretmek ile yükümlüyüz. Görev süremiz boyunca öğrenci memnuniyetini ve toplumla birlikte hareket etme yetilerini arttırmayı ana odağımıza aldık. Üniversiteler genelde kampüs sınırları içerisinde hareket ederler. Bursa Uludağ Üniversitesi ise bu anlayışın tersine toplumun her kademesi ile irtibat halinde olan, onlarla işbirliği yapan ve gelen taleplere cevap vermeye çalışan bir modeli ön plana çıkarmıştır” dedi.

“Zihniyeti dönüştürmek gerek”

Toplum içindeki engelli birey gerçeğine de değinen Rektör Kılavuz; “Bence esas engelli, engelliliği anlayamayan kafa yapısındadır. Eğer bu kafa yapısı değiştirilebilir ve dönüştürülebilirse, engelliye sağlanan fırsatlar sanki bir lütufmuş gibi sunulmazsa işte o zaman toplum genelinde engellilik bilinci çok daha iyi anlaşılır hale gelir. Engelli bir bireyin, en az diğer bireyler kadar tüm hizmetlere ulaşma hakkı vardır. Bu bilinçle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programları düzenleniyor. Engellerin ortadan kalktığı bir eğitim-öğretim sistemi ve toplumsal yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.

Üniversite olarak konuyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldikleri ilk yıl Engelli Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurduklarının altını çizdi. Engelli Dostu Kurumları temsil eden turuncu bayrak alabilmek için YÖK'e başvuru yaptıklarını da hatırlatan Kılavuz; “Biz çok eski bir üniversiteyiz. 47 yıl önce üniversitemiz kurulurken engellilik bilinci çok gelişmiş değildi. Zaman içerisinde de bu olguya yönelik çok fazla yatırım yapılmadı. Ancak biz bu anlayışı değiştirebilmek adına onlarca projeye ve çalışmaya imza attık. Bu çalışmalar sayesinde 5 birimimizde bu bayrağı aldık. 4 birim için daha başvurularımızı tamamladık. Ardından engelsiz bilgiye ulaşım için başvurularımızı yapacağız. Dolayısıyla engelsiz üniversite konusunda bakış açımızı tamamen değiştirdik. Düne göre çok daha iyi konumdayız. Yarın ise bugünden iyi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, programa katkı sağlayan Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu üyesi öğrencilere de ayrıca teşekkür etti.

“Onlar toplumun ayrılmaz bir parçası”

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Kaya ise konuşmasında millet olarak yaptıkları çalışmalarla gurur duydukları çok sayıda engelli bireyin bulunduğuna işaret etti. Bu bireylerin hayatın tüm alanlarında zorluklara rağmen sergiledikleri mücadelenin gerçek anlamda takdire şayan olduğunu belirten Müdür Vekili Erdal Kaya; “Başarılı örnekler bizlere engellerin aşmanın bir inanç meselesi olduğunu, başarı anahtarının öncelikle kişinin buna inanması olduğunu bizlere ispat ediyorlar. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerin umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkânlara kavuşturulması, devletimizin öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. Milli Eğitim ailesi olarak bizler de özel çocuklarımızın kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve üreten bireyler olarak yetiştirilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Engelli bireylerin yaşamlarını iyileştirebilmek için sadece kanuni düzenlemeler yapmanın yeterli olmadığını biliyoruz. Kanunların doğru şekilde uygulanabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

BUÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ada da bölüm olarak engelli bireylerin eğitilmesi ve bu konuda farkındalığın toplum geneline yayılması adına çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti. Son aşamaya geldikleri Özel Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi'ni 2023'ün ilk aylarında açmayı hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. Ada; “Merkezimizde özel eğitim ihtiyacı olan bireylere ve ailelerine eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermeye başlayacağız. Merkezimiz; Üniversite Araştırma Hastanesi, Milli Eğitim Müdürlüğü Merkezi Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapacak ve birlikte projeler yürütecektir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından özel öğrenciler tarafından hazırlanan dans, şiir, şarkı ve tiyatro gösterileri izleyicilerin beğenisine sunuldu. Rektör Kılavuz ve davetliler, program çerçevesinde fuaye alanında açılan özel eğitim kurumlarının stantlarını da ziyaret etti.