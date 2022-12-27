BUÜ'de Dijital Dönüşüm Teknolojileri Fuarı açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) ilk kez düzenlediği Dijital Dönüşüm Teknolojileri Fuarı 2022 kapılarını açtı. 2 gün sürecek organizasyonda katma değeri yüksek ve dijital dönüşüm eksenli teknolojik ürünler öğrenci, üniversite personeli ve Bursa kamuoyu ile buluşturulacak.

BUÜ Dijital Dönüşüm, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Fuarda 30'a yakın firma doğrudan ürettiği, iş süreçlerinde kullandığı veya tedarik ettiği teknolojik ürünleri ziyaretçilerle paylaşacak. Fuarın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, akademik ve idari personel, iş dünyası temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

“Gençler dijital dünyaya herkesten önce girdi”

Programın açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ilk kez böylesine bir fuarı düzenledikleri için mutluluk duyduklarını kaydetti. Organizasyonun gelenekselleşmesini hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Burada sektörün öncü kuruluşları yer alıyor. Geliştirdikleri teknolojileri bizlerle ve Bursa kamuoyu ile paylaşıyorlar. Üniversitemiz bünyesinde de dijital teknolojiler alanında yürütülen çalışmalar ve topluluklarımızın geliştirdiği projeler katılımcıların beğenisine sunuluyor. Dijital dönüşüm konusu yaklaşık 5-6 yıl önce Türkiye gündemine girmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kurulması da bu işlere öncülük etti. Üniversite olarak 1,5 yıldır bu kurum ile ciddi ilişkiler kurduk. 2 kez üst düzey buluşma gerçekleştirdik. Gazi Üniversitesi ile yürüttükleri Türk Beyin projesine bizi de dahil ettiler. Dünya artık yavaş yavaş dijitalleşmeye devam ediyor. Özellikle gençler zaten çoktan dijital dünyanın içerisine girdi. Bizler de geç kalmamak adına bir sorumluluk üstlenerek Dijimer'i kurduk. Henüz 1 yıl olmasına rağmen çok güzel projelere imza atıldı. Hizmet veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Dijital Dönüşüm, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz ise, fuar çerçevesinde önemli sektör temsilcilerini ağırladıklarını ve burada sergilenen teknolojilerin özellikle öğrenciler açısından kıymetli bir gelişim alanı sunacağının altını çizdi. Karşılıklı bilgi ve proje alışverişlerinin gerçekleştirileceğine işaret eden Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, “Bu anlamda son derece verimli bir fuarı geçeceğini düşünüyorum. Stantları ziyaret edecek öğrenciler, kendi projelerini firma yetkililerine sunma imkanı bulacak. Firmalar da kendi projeleri ile ilgilenen öğrencilerle birebir diyalog kurabilecek. Bu fuar adına belki de en büyük kazanım olacak. Gerek iş dünyası temsilcilerinden gerekse de katılımcılardan son derece güzel bir geri dönüş alıyoruz. Bizlere destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.