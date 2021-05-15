BUÜ'de e-kaynak kullanımı zirve yaptı

Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi tarafından akademisyen ve öğrencilere sağlanan e-kaynak hizmeti pandemi sürecinde rekor kırdı. Uzaktan eğitim sürecinin başladığı 2020 Mart ayından itibaren katlanarak devam eden e-kaynak kullanımı 2021 Nisan ayında zirveyi gördü.

İlk kez 2016 yılında hizmete açılan BUÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi elektronik kaynak kullanımı, Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecine geçen öğrenci ve akademisyenlerin en önemli yardımcısı konumuna geldi. Pandemi önlemlerinin ilk alındığı 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında kaynak inceleme sayısı açısından rekor kıran e-kaynak platformu (Mart ayında 19 bin 979, Nisan ayında 31 bin 548), sınav dönemine denk gelen 2021 Mart ve Nisan aylarında da öğrenci ve akademisyenler için büyük kolaylıklar sağladı. E-kaynak platformunda 2021 Mart ayında 30 bin 872, Nisan ayında ise 33 bin 165 kez kullanılarak önemli bir gösterim sayısına ulaştı. Nisan 2020'de rekor sayıya ulaşmış olan elektronik kaynak erişimi, Nisan 2021'de ise yüzde 5 daha artış gösterdi.

Covid-19 virüsü nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin duraksadığını söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu süreçte öğrenci ve akademisyenlerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çok sayıda önlem aldıklarını aktardı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 70 bini aşan öğrencisi ile büyük bir eğitim kurumu olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Uzaktan eğitim sürecinde sınav öncesi dönemlerde e-kaynak kullanımda ciddi bir artış oldu. Bu durumu önceden görerek kaynaklara erişim ve faydalanma noktasında kolaylaştırıcı adımlar attık. Öğrencilerimizin sınavlara sorunsuz hazırlanmaları için gerekli altyapı yatırımlarını da vakit kaybetmeden tamamladık. Yine bu süreçte akademisyenlerimiz için de aynı hassasiyeti gösterdik. Bugüne geldiğimizde ise alınan önlemlerin ve yatırımların gerek öğrencilerimiz gerekse de akademisyenlerimiz açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu görüyoruz ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Üniversitemizin kalitesini her anlamda daha yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Bu süreçte başta Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'mız olmak üzere canla başla çalışan ve hizmet çıtamızın artmasına vesile olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.