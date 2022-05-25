BUÜ'de Geleneksel Halk Oyunları Şenliği'nin 10.'su düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), tarafından geleneksel olarak düzenlenen Halk Oyunları Şenliği'nin 10.'su Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel Sanat Yönetmenliğini BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Nazım Gürak'ın üstlendiği şenliğe Türkiye'nin farklı bölgelerinden 10 grup katıldı. Gecede BUÜ Halk Oyunları Topluluğu; Zeybek, Artvin, Roman ve Stilize Halk oyunlarından örnekler sundu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de kendi yöre oyunları ile geceye katıldı. Diğer konuk guruplar ise; NAKEM Gençlik Spor Derneği Kosova oyunları, NAZENDE Gençlik Spor Derneği Bursa oyunları, Tahtakıran Folklor Derneği Kılıç Kalkan oyunları ile şenliğe katıldı. Düzenlenen Semazen gösterisi de geceye renk kattı.

Salonun tamamen dolduğu gecenin sonunda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından etkinliğe katılan guruplara ve geceyi hazırlayan Öğr. Gör. Nazım Gürak'a teşekkür belgesi verildi. Şenlik, katılan tüm grupların ve seyircilerin birlikte yaptığı Damat Halayı ile son buldu.