BUÜ'de kayıtlar başladı

İşlemler online olarak 16-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Dileyen öğrenciler 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversiteye gelerek görevli memurlar vasıtasıyla da kayıt olabilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi'ne (BUÜ) gelerek kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ve aileleri Görükle Kampusu'nda oluşturulan merkezde görevli memurlar eşliğinde işlemlerini kolaylıkla tamamlayabiliyor. Kazandıkları bölümlere kayıt olmak isteyen öğrenciler ve veliler mesai saatleri içinde Uludağ Üniversitesi'ne gelerek kolayca kaydolabiliyor.

BUÜ tarafından kayıt döneminde işlemlerin kolaylıkla gerçekleştirilmesi için öğrenciler ve velilerine yönelik düzenlemeler yapıldı. Öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla fakültelerin her bölümü için kayıt günleri belirlendi. Görükle Kampusu içerisinde yer alan Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ne kurulan ‘Öğrenci Kayıt Merkezi'ne gelenler ortalama 5 dakika içerisinde bütün işlemlerini tamamlayabiliyor.

Üniversite yönetimi tarafından gün gün kayıt masalarının oluşturulduğu merkezde 19-23Ağustos tarihleri arasında belirlenen fakülte ve meslek yüksekokullarının kayıtları alınacak. Yapılan planlamaya göre 19 Ağustos tüm meslek yüksekokulları, 20 Ağustos Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 21 Ağustos İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve İnegöl İşletme Fakültesi, 22 Ağustos Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesi, 23 Ağustos Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi'nin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Doluluk yüzde 98'e ulaştı

Hazırlanan Öğrenci Kayıt Merkezi'ni gezen ve çalışmaları inceleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni öğrencilerle de sohbet etti. Üniversite olarak yüzde 98 doluluk oranına ulaştıklarının altını çizen Rektör A. Saim Kılavuz; “Kayıt işlemleri esnasında öğrencilerimizin ve velilerimizin zorluk yaşamamaları için tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah öğrencilerimizin tüm beklentilerini karşılayacağız. Onların eğitimleri esnasında ve mezuniyetlerinin ardından da üniversite olarak büyük katkılar sağlayacağız. Tüm öğrencilerimize yeni hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için fakülteye gelen öğrenciler ve veliler de uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Açılan stantlarda hızlıca kayıt işlemlerini bitiren öğrenciler, kazandıkları bölümleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin2019 - 2020 Akademik Yılı, 23 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. Öğrenciler, ders kayıtlarını otomasyon sisteminden yaparak bu tarihten itibaren kayıt oldukları fakülte veya meslek yüksekokullarında derslere girebilecek.