BUÜ'den 25 alanda 191 doktora öğrencisine YÖK bursu

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2016-2017 yılında başlatılan "Gelecek 10 Yıl İçin Güçlü Nesiller Yetiştirme" Projesi kapsamında 100 alanda 2000 doktora öğrencisinden 191'i Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) eğitim görüyor. BUÜ, 25 alanda 191 doktora öğrencisi ile bu projeden en fazla destek alan üniversitelerden birisi olmayı başardı.

Bursa Uludağ Üniversitesi, YÖK tarafından başlatılan 100/2000 Doktora Bursu Projesi'nden en fazla yararlanan üniversitelerin başında geliyor. Türkiye genelinde tüm devlet üniversitesinin başvuruda bulunduğu projeden iki yılda yaklaşık 3500 doktora öğrencisi faydalanıyor. 100 farklı alanda eğitimlerini sürdüren öğrenciler YÖK tarafından aylık 2500 TL burs alıyor. BUÜ ise 25 farklı alanda toplam 191 öğrenci almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

YÖK'ün, Türkiye'nin 2023 hedeflerindeki öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan burs programına devlet üniversiteleri arasından en büyük katılımlardan biri Bursa Uludağ Üniversitesi'nden geldi. BUÜ, Ege Üniversitesi'nin ardından programdan en fazla yararlanan ikinci üniversite olmayı başardı. 100 alanın 25'inde toplam 191 öğrenciyi programa dâhil eden BUÜ, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında da bu öğrencilerin sektörde eğitim almalarının önünü açmış oldu. Öğrenciler, program boyunca burslarını almaya devam edecek.

Son bir yıl içerisinde iki kez 100/2000 doktora bursu çağrısı yaptıklarını açıklayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay; “Şuana kadar devlet üniversiteleri içerisinde bu programdan en fazla yararlanan üniversitelerden biri olduk. Programın asıl maksadı Türkiye'nin cari açık verdiği alanlardaki eğitimli insan eksikliğinin giderilmesidir. Sadece belli noktalarda doktora yapılmasının ülkemize fazla bir katkısı olmuyor. Ülkemizin cari açığı istenilenden fazla ve buradaki çalışmalara baktığımız zaman açık veren kalemlerin tamamı bizim çalışma alanlarımız içerisinde yer alıyor. Aslında bizim ihracatımızın içerisindeki ileri teknoloji ürünlerin oranı gelişmiş ülkelerin hepsinden daha aşağıda yer alıyor. Son 10 yıl içerisinde orta ileri teknoloji ürünlerde ilerleme sağladık. Ciddi bir ilerlememiz var. Fakat ileri teknoloji ürünlerin katma değeri çok daha fazla olduğu için o alanlarda yapılacak çalışmalara daha fazla destek vermemiz gerekiyor. İlgili sektörlerle birlikte yapılacak doktora projeleri fikirden üretime, üretimden ekonomiye mantığını destekleyecektir. Bizler de 15 araştırma üniversitesinden biri olarak burada üstümüze düşeni yapmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Elimizdeki beşeri kaynakları, etrafımızdaki ilgili sektörlerin kaynaklarıyla harekete geçirerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi toplam 25 alanda doktora öğrencilerine eğitim veriyor.