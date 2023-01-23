BUÜ'den Atış Holding'e akademik destek

Yapılan anlaşma ile akademik desteğin yanı sıra staj, eğitim desteği ve danışmanlık noktasında da ortak projelere imza atılacak.

BUÜ Yönetimi, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 3,5 yıl içerisinde toplumun her kademesinden 300'e yakın kurum, kuruluş ve sivil toplum temsilcileriyle ortak proje yürüten Üniversite, son olarak inşaat sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda önemli çalışmalar yapan Atış Holding ile işbirliği yapma kararı aldı. Hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Atış Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Atış imza attı.

Rektör Kılavuz, “Üniversitenin kapıları herkese açık”

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin kendi sınırları içerisinde sadece eğitim veren kurumlar olmaktan çıkarak, toplum ile bütünleşen ve gelen tüm yardım taleplerini değerlendiren bilim yuvaları haline geldiğini vurguladı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin de bu anlayışın öncüleri arasında bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversitelerin sadece eğitim-öğretim yaptığı günler çok geride kaldı. Artık bilim üreten, akademik anlamda değer katan ve öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlayan bir Bursa Uludağ Üniversitesi var. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde de bu anlayışla hareket ettik. Bizlere ulaşan tüm yardım taleplerine karşılık verdik. Toplumun her kesimi ile ortak çalışmalar yapmaya gayret gösterdik. Bugüne kadar da 300'ü bulan işbirliğine imza attık. Bugün imzalayacağımız protokol de bu anlamda bizler için özel bir önem taşımaktadır. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Üniversitemizle işbirliği yaptıkları ve TEKNOFEST sürecinde de öğrencilerimize maddi destek sağlayacakları için Atış Holding'in yöneticilerine gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Holding, bilimsel yöntemlerle geleceğe hazırlanacak

Atış Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Atış ise Bursa Uludağ Üniversitesi'nin sadece bu şehrin değil, Türkiye'nin en kıymetli bilim yuvalarından birisi olduğuna işaret etti. Bünyelerinde bulunan firmaların bilimsel ve akademik destek ile rekabetçi iş dünyasında daha farklı bir konuma yükseleceğine inandıklarını belirten Ali Osman Atış; “Bu üniversite hepimizin sahip çıkması gereken önemli bir bilim merkezi. Firma olarak bizler de teknolojiyi yakından takip ediyor, şirketlerimizin güncel gelişmeler karşısında hızlı aksiyon almasını ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda da Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yapacak olmak bizleri gururlandırıyor. Ayrıca Türkiye'nin en kıymetli projelerinden birisi olduğuna inandığımız TEKNOFEST'te yarışacak gençlere destek verecek olmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz. İşbirliği için kapılarını açan rektörümüz başta olmak üzere üniversitemizin tüm yöneticilerine teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.