BUÜ'den Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü'ne özel etkinlik

Alanında Türkiye'nin önde gelen coğrafyacı akademisyenlerinin katıldığı etkinlikte güncel çalışmalar, akademik ve bilimsel faaliyetler ele alındı.

BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Binası'nda gerçekleştirilen etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Coğrafya Bölümünde görev yapan akademisyenler, uzman konuklar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda kısa bir açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, öğrenci mevcudiyeti itibariyle Türkiye'nin en kalabalık üniversitesi olduklarını söyledi. Bu çerçevede daha fazla büyümek yerine, kaliteye önem veren ve tercih edilen bir kurum haline gelmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Önceki hafta YÖK Akreditasyon Kurulu tarafından bir denetim geçirdik. İnşallah başarılı olacak ve akredite edilen üniversiteler arasında yer alacağız. Program akreditasyonu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Kendisini ispatlayan fakülte, bölüm ve programlarımızın sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Nihayetinde üniversitemizin kalite, eğitim-öğretim, bilimsel ve akademik anlamda niteliğinin yükseltilmesi yönünde projeler üretiyoruz. Ağırlığımızı bu konulara verdik. Araştırma Üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Tarihimizde ilk defa 1004 Projesi doğrultusunda Mükemmeliyet Merkezi kurulması yönünde destek almayı başardık. Ciddi bir atılım içerisindeyiz. Çok daha başarılı projeler için enerjimizi yüksek tutmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Güçlü bir coğrafya bölümüne sahibiz”

Coğrafya Bölümü'nün henüz yeni kurulduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 6 yıldır faaliyet gösteren bölümün 2 dönem mezun verdiğini açıkladı. Kısa süre içerisinde bölümdeki akademisyen kadrosunun tamamlandığını ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlatıldığını vurgulayan Kılavuz; “Bölümümüzde doktora ve yüksek lisans çalışmalarının da önünü açtık. İnşallah bu gelişmeler doğrultusunda gerek fakültemiz, gerek bölümlerimiz gerekse de tüm programlarımız istenilen ivmeyi yakalayacak ve Türkiye genelinde örnek gösterilecek projelere imza atacaktır. Bugün yapılan Coğrafi Bilgi Sistemleri programı da bu faaliyetler çerçevesinde örnek gösterilecek bir çalışma olmuştur. Emeği geçen herkese tebrik ediyor, katılımcılara ve kıymetli konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İlk CBS Günü programına önemli katılımcılar

Etkinliğin Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Özdemir ise bölüm olarak 2 dönem lisans mezunu verdiklerini, yüksek lisans ve doktora programları açarak bilimsel araştırmanın yanı sıra akademik anlamda da coğrafyanın öğretilmesine katkılar sunduklarını belirtti. Bölüm bünyesindeki eğitim-öğretim faaliyetlerinde yoğun coğrafi bilgi sistemleri ve ilişkili derslerin verildiğini aktaran Prof. Dr. Hasan Özdemir; “Bu anlamda Dünya CBS Günü etkinliklerine bir katkımız olması adına böyle bir programı organize etmeye karar verdik. İlk etkinliğimiz olması sebebiyle çağrılı konuşmacılara yer vermeyi uygun gördük. Programa katılan ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. Oturumlarda Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan alanında uzman akademisyenler yer aldı. Konuklar, Coğrafi Bilgi Sistemleri'ne ait dünyada ve Türkiye'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.