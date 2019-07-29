BUÜ'den Kıbrıs'a akademisyen desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğretim üyeleri, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde ders vermek üzere görevlendirilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer arasında imzalanan protokol ile BUÜ'lü akademisyenler, Kıbrıs üniversitesinde ders verebilecek. Protokole göre iki üniversitenin bünyesinde faaliyet gösteren fakülte, enstitü ve yüksekokullarda sürdürülen eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi konusunda da ortak çalışmalar yapılacak. Aynı zamanda akademisyenler de bilimsel araştırmalar, projeler ve yayınlar konusunda birbirlerine destek verecekler.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir önem taşıdığına işaret etti. İki ülke arasında tarihsel ve kültürel birlikteliğin ötesinde bir kardeşlik durumunun bulunduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Bilimsel bağların güçlendirilmesi ve ortak çalışma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu protokolü önemsiyoruz. Her iki tarafın da bu anlaşma ile ciddi kazanımlar elde edeceğini düşünüyoruz. Protokolde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer de kendi üniversiteleri adına önemli bir protokole imza atmış olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Rektör Tümer, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Türkiye'de marka olmuş bilim kurumlarından biri olduğunu ve deneyimlerinden faydalanmak istediklerinin altını çizdi.

Protokol imza töreninde her iki üniversitenin yöneticileri hazır bulundu.