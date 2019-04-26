BUÜ'den öğrencilere yaz okulu müjdesi

Senato, dört yıl önce kaldırılan yaz okulu uygulamasının yeniden başlatılmasına karar verdi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni dönemin ilk senato toplantısında öğrencilerde büyük sevinç uyandıran bir karar aldı. Yaklaşık dört yıl önce kaldırılan yaz okulu uygulamasının öğrenciler açısından büyük bir sıkıntı olduğunu ve kendisine her ortamda bu sorunun sorulduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, bu uygulamanın yeniden başlatılmasını senato üyelerinin kararına sundu. Oy birliği ile alınan karar ile 2018-2019 yılında 5 haftalık bir yaz okulu uygulamasını hayata geçireceklerini belirten Rektör Kılavuz, “Öğrencilerimiz açısından yaz okulu uygulamasının kaldırılması çeşitli sıkıntılara yol açıyordu. Bir ders veya iki dersten sıkıntı yaşayan çocuklar, farklı şehirlere giderek buralarda derslerini vermeye çalışıyorlardı. Bu hem maddî, hem de manevî olarak öğrencileri ve ailelerini yoruyordu. Yeni dönemin ilk senatosunda bu kararı aldık ve Yüksek Öğretim Kurulu'na gönderdik. İnşallah orada da olumsuz bir sonuç çıkmayacaktır” diye konuştu.

Yaz okulu uygulamasının yanı sıra bütünleme sınavları için de bir karar aldıklarını aktaran Rektör A. Saim Kılavuz, dönem sonundaki bütünleme sınavlarının 1-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Kılavuz, alınan kararların üniversiteye, akademisyenlere, personele ve öğrencilere hayırlı olması dileğinde bulundu.