BUÜ'den tekstil ve hazır giyim ihracatçısına vasıflı personel desteği

UHKİB ile BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, moda tasarım alanında eğitim, atölye ve laboratuvarların ortak kullanımı için işbirliği anlaşması imzaladı. Protokol sayesinde öğrencilerin meslekî eğitim uygulamaları ve yaz stajları konusunda karşılıklı adımlar atılarak vasıflı insan kaynağı oluşturulacak. Ortak çalışmalar sayesinde Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon alanındaki rekabetçiliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Eğitim işbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir arasında imzalandı. Törende Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, kurum temsilcileri, akademik ve idarî personel de hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yapılan protokolün Üniversite-Sanayi işbirliği açısından kıymetli bir örnek olduğuna işaret etti. İhracatın önem kazandığı günlerden geçildiğini aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Protokol sayesinde ülke kalkınmasına ciddi katkılar sunan UHKİB ile bulunduğu şehrin ortak aklını temsil eden Bursa Uludağ Üniversitesi'nin teorik bilgilerinin harmanlanacağı projeler elde etme imkânına kavuşmuş olacağız. Üniversiteler, içerisinde bulundukları toplumun sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını gidermek ve fikir alışverişleri ile inovatif sonuçlar elde etmek için çalışıyor. Yetiştirdiği insan kaynağı, ulaştığı bilimsel ve teknolojik veriler ile topluma hizmeti önceliyor. Biz bu bilinç ile ilk görev günümüzden itibaren gayretle çalışıyoruz. Bütün ekibimiz bu anlayış içinde hizmet ediyor. Bugün imzalayacağımız protokol de bu anlayışın sonucunda ortaya çıkmıştır. Paydaşı olacağımız bu işbirliğinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Toplumumuzun, milletimizin, iş dünyamızın, akademik camiamızın ve öğrencilerimizin kazançlı çıkacağına inanıyoruz. Hepimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ise, “İşimiz ihracat. Ancak bizden ürün değil, tasarım istiyorlar. Bu tasarımı yapmak için elemana ihtiyacımız var. Sektörümüzün ve Bursa'mızın buna çok ihtiyacı var. Üniversitemiz ile görüşmelerimiz sonucu, Dörtlü bir işbirliği yapmaya karar verdik. Üniversite başta olmak üzere, UHKİB, İstanbul'dan İMA ve sanayi işin içerisinde olacak. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayacağımızı düşünüyoruz. Bizler de imkân ve desteklerden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah başladığımız heyecanı önümüzdeki senelerde devam ettiririz” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından taraflar işbirliği protokolüne imza attı.