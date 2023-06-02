BUÜ'lü akademisyen Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı oldu

Dr. Adalet Meral Güneş, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak Ankara'da 24-27 Mayıs tarihleri arasında 14.Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Kongresi gerçekleştirildi. Uzun süredir dernek üyesi olan BUÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, yeni dönemde Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği yeni Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ziyaret ederek görevine başladı.