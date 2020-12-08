BUÜ'lü akademisyenden Sanayi Doktora Programına destek

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çalışmalarına Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Gürbüz'ten özel bir destek geldi. BUÜ'lü akademisyen, ULUTEK'te faaliyetlerine devam eden Goya Ar-Ge firmasında istihdam etmek üzere 3 doktora öğrencisi almayı taahhüt etti.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında işbirliği arayışlarına hız kesmeden devam eden Bursa Uludağ Üniversitesi'ne farklı sektörlerden destek geliyor. Bu yıl ilk kez gıda alanında faaliyet gösteren firmalarla da protokol imzalamaya başlayan BUÜ'ye, bir destek de kendi öğretim üyesinden geldi. ULUTEK'te kurduğu Goya Ar-Ge firması ile gıda konusunda çalışmalar yapan Prof. Dr. Ozan Gürbüz, bilimsel projelerde yer almaları için 3 doktora öğrencisini almayı kabul etti. İşbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, Orhangazi Asil Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Karpat ve Goya Ar-Ge Genel Müdürü Prof. Dr. Ozan Gürbüz'ün katıldığı törende imzalandı.

Protokol hakkında açıklamalarda bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite-Sanayi işbirliğinin gerçek anlamda geliştirilmesi için ciddi bir emek sarf ettiklerini vurguladı. Protokollerin arttırılması adına Bursa'da farklı sektörlerde hizmet veren firmaları ile görüşmelere devam ettiklerini aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Önceki yıl mimarlık fakültemiz ile ilk kez bir çini firmasını buluşturduk. 2020 yılında da ilklere imza atıyoruz. Geçtiğimiz hafta ziraat alanında ilk kez protokol imzaladık. Bu gün de yine gıda sektöründe Ar-Ge çalışmaları yapan bir akademisyenimiz ile ilk kez protokol imzalıyoruz. ULUTEK bünyesinde kurduğu firma ile çalışmalara imza atan akademisyenlerimizden Prof. Dr. Ozan Gürbüz, 3 doktora öğrencisi almayı kabul etti. Bizlere bu kapsamda önemli bir destek vermiş olacak. Kendisine teşekkür ediyor, protokolün Üniversitemize ve firmamıza hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Kurduğu Goya Ar-Ge firması ile 8 yıldır yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalara imza atan Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Gürbüz ise kendi üniversitesine destek vermekten her zaman mutluluk duyacağını söyledi. Gürbüz; “Bu dönemde ciddi çalışmalar yaparak hem üniversiteyi hem de şirketimizi Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde daha da büyütmek istiyoruz. Öğrencilerimizle birlikte önemli projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Bizlere bu imkânı tanıyan Üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemiz, kentimiz, firmamız ve Üniversitemiz için faydalı bir protokol olmasını diliyoruz” dedi.

Aylık 4 bin 500 lira maaş, en az 3 yıl iş garantisi

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Goya Ar-Ge Gıda Veteriner Hizmetleri Bilişim Eğitim Tasarım San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Prof. Dr. Ozan Gürbüz arasında imzalanan protokolle toplam 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alacak. Doktora süreleri içerisinde aylık 4 bin 500 TL maaş alacak öğrencilerden çalışmalarını başarı ile tamamlayanlar en az 3 yıl daha firma bünyesinde görev yapma imkânına sahip olacak.