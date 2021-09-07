BUÜ'lü akademisyene ödül

Öztahtalı, ”Tiyatroya Akademik Katkı Ödülü”ne lâyık görüldü.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yeni Tiyatro Dergisi 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri İstanbul'da dağıtıldı. Tiyatroya Akademik Katkı Ödülü, BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Drama Yazarlığı ve Dramaturji ASD Başkanı ve BUÜ KARAKUM Müdürü Dr. Öğr. Ü. İbrahim İ. Öztahtalı'nın oldu.

Kadıköy Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan ödül törende ünlü tiyatro sanatçıları; Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Bergüzar Korel, Ediz Hun, Nevra Serezli'ye de onur ödülleri dağıtıldı. Öztahtalı, oldukça samimi bir ortamda geçen ödül töreninde organizasyonda emeği geçen dergi yönetimine teşekkür etti. Öztahtalı, sanat hayatına olumsuz etki eden pandeminin gölgesinde tiyatronun kısa sürede toparlanacağına inandığını söyledi.