BUÜ'lü akademisyenler salgın riskini ‘Uludağ' ile aşacak

Çok yakından yapılan ve hasta doktor arasında virüs geçişine neden olabilen göz muayeneleri için BUÜ'de görev yapan akademisyenler yeni bir çözüm yolu buldu. BUÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, Doç. Dr. Berna Akova ve Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Betül Gülçimen Çakan ile Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Volkan Mesut Küçükakarsu yeni bir alet üretmeyi başardı.

Muayene mesafesi arttırıldı

Son 2-3 haftadır bu proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, 3 boyutlu yazıcı ile muayene mikroskobuna oturabilen bir araç geliştirip bunun üzerine her türlü akıllı telefonun yerleşmesini sağladıklarını söyledi. Böylece görüntüleri cep telefonu ekranına yansıttıklarını ve bu çözüm sayesinde muayene mesafesini arttırdı kaydeden Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, “Aynı zamanda riskli hastalarda görüntüyü kaydetme veya videoya alma imkanı sağlayıp görüntünün başka bir odada ayrıntılı incelenmesi imkanı da vermesi sağlandı. Telefon aplikasyonu ve bilgisayar programı yapan ABD menşeli bir şirket ile görüştüm programlarını bize 3 aylığına ücretsiz açtı. Böylece de telefon ekranında gördüğümüz görüntünün aynısını kablosuz bir şekilde bilgisayar ekranında görme şansımız oldu. Bu hem sosyal mesafeyi sağlamamızı hem de birden çok hekimin bakması gereken hastalarda tek seferde tüm hekimlerin görüntüyü görerek muayene zamanını kısaltmamızı sağladı” diye konuştu.

5-6 TL'ye mal edildi

Geliştirdikleri araca Uludağ Biyomikroskop Adaptörü adı verdiklerini aktaran Doç. Dr. Kıvanç, dünyada göz hekimlerinin böyle bir sistemi uyguladığına rastlamadıklarını açıkladı. Kıvanç; “Çok maliyetli, binlerce liralık kablolu sistemler var ancak bizim sistemimiz 5-6 TL'ye mal oldu hem de daha az karbon ayak izi ile. Bu sayede Türkiye'nin her köşesindeki hekimlerimizin kullanabileceği bir sistem geliştirilmiş oldu. Şu andaki hali ile katarakt muayenesinde, kornea, iris yani gözün ön kısmının muayenesinde ve göz kapakların, gözyaşı kanallarının muayenesinde kullanılabilecek bir sistem geliştirmiş olduk, ancak henüz göz dibi dediğimiz retina muayenesinde kullanılamıyor” dedi.

Uygulanan sistemin ulusal ve uluslararası patent başvurularının Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yapıldığına işaret eden Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, salgın nedeniyle aletin kullanımını tüm Türk göz hekimlerine ve dünyadaki diğer göz hekimlerine açmak istediklerini vurguladı. Kıvanç, şu aşamada 1 kişinin dahi enfekte olmasını engellemenin kendilerini için çok önemli olduğunun altını çizdi.