BUÜ'lü akademisyenler tamamen doğal arı yemi ve fonksiyonel bal üretti

Meyve ve sebze karışımlarından elde edilen yem sayesinde hem arılar sağlıklı beslenecek hem de balın kalitesi arttırılacak.

BUÜ Ziraat Fakültesi Gıda Müh. Böl. Öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Gürbüz Zootekni Böl. Öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahım Çakmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyeyetik Öğretim üyesi Doç. Dr. Metın Güldaş, Keles Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Böl. Öğretim Görevlisi Dr. Elıf Yıldız ile üretici Hasan Şen interdisipliner bir çalışmanın ürünü olarak, özellikle kış aylarında aç kalan arıların daha sağlıklı beslenmeleri için doğal bir yem üretti. Nar ve portakal, siyah havuç ve Spirulina platensis tozundan hazırlanan arı besini, daha yüksek miktar ve kalitede bal üretimine olanak tanıyor. Proje sayesinde bu yemlerle beslenen arılar tarafından tamamen doğal içeriği zenginleştirilmiş fonksiyonel meyve ve sebze bal çeşitleri de elde edilmiş oldu.

Arıların bağışıklı sistemi güçlenecek

Proje hakkında bilgi veren Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Gürbüz, geliştirilen arı yemleri ile arıların daha sağlıklı beslenmesinin kolonide popülasyon artışı sağlayacağını ve bal üretim miktarında artış elde edileceğini vurguladı. Ürünün tamamen güvenli ve sağlıklı bileşenlerden oluştuğunun altını çizen Prof. Dr. Ozan Gürbüz; “Bu çalışmanın patentini de almış bulunmaktayız. Çalışmamız sayesinde proaktif bağışıklık sistemleri güçlendirilmiş arılar yetiştirilecek ve fonksiyonel meyve ve sebze bal çeşitleri üretmek mümkün olacaktır. Doğal arı yemi üretimi; oldukça sade, kolay uygulanabilir, maliyeti düşük ve az sayıda bileşenden oluşan formülasyona sahip bir yöntemdir” dedi.

Doğal yolla beslenecekler

Buluştaki bileşenlerin doğal içeriklerden oluştukları için arılar tarafından daha iyi tüketileceği bilgisini de veren Gürbüz; “Ayrıca, bu zengin ve doğal yem içeriği, arı metabolizmasından geçerek daha da zenginleşmektedir. Mevcut arı enzimleri ile daha iyi sindirilebilir ve vücutta kullanılabilir formlara dönüşmektedir. Doğal besin kaynaklarının kullanılması nedeniyle; arıların doğal yolla beslendiği ve daha sağlıklı yaşam sürdürebilecekleri doğal arı yemleri üretilmiş olacaktır. Sağlıklı beslenme bilinci artışı nedeniyle potansiyeli hızla artmakta olan fonksiyonel gıda pazarında yer alabilecek yeni bir ürün elde edilmiş oldu.” açıklamasında bulundu.

Arıcılar da memnun kalacak

Prof. Dr. Ozan Gürbüz, ürünün bileşiminin doğal olması, herhangi bir koruyucu, kimyasal ve toksik unsur içermemesi sebebiyle hem arı yetiştiricileri, hem de sağlıklı gıdalar ile beslenmek isteyen tüketiciler tarafından tercih edileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.