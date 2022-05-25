BUÜ'lü akademisyenler Türkiye'deki taşkın gerçeğini mercek altına alacak

Öğr. Ü. Abdullah Akbaş ve Prof. Dr. Hasan Özdemir, İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Görüm ile birlikte Türkiye'de taşkınları oluşturan mekanizmalar üzerine geniş bir çalışma yürütecek.

3501 Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde proje desteği almaya hak kazanan akademisyenler, Türkiye'de gerçekleşen taşkınların hem alansal hem de zamansal dağılışları ile bunları kontrol eden etmenlerin özellikleri ortaya koyacak akademik bir çalışmaya imza atacak.

Proje yürütücülüğünü üstlenen Dr. Öğr. Ü. Abdullah Akbaş; “Akarsuların yataklarından taşarak çevreye yayılması sonucunda gerçekleşen taşkınlar, her yıl akarsu yataklarında ve taşkın ovalarında yaşayan birçok kişinin ölümüne ve büyük maddi zararlara neden olmaktadır. Meydana gelen bu taşkınlar iklimsel ve hidrolojik açıdan ekstrem (uç) değerlerden, havza içi arazi kullanım değişiklikleri, insan faaliyetleri ve havzaların şekilsel özelliklerinden etkileniyor. Türkiye'de meydana gelen taşkınlar genellikle meteorolojik koşulların (şiddetli yağışlar) uç değerlerine atfediliyor, ancak tarihsel taşkınları oluşturan tüm havza ve havza içi dinamiklerine ait süreçler tam olarak ortaya konulamıyor. Bu proje ile Türkiye'de gerçekleşen taşkınların hem alansal hem de zamansal dağılışları ile bunları kontrol eden etmenlerin özelliklerini ortaya koymaya çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Projeyi BUÜ'den Prof. Dr. Hasan Özdemir, İTÜ'den de Doç. Dr. Tolga Görüm ile sürdüreceklerini kaydeden Dr. Öğr. Ü. Akbaş, çalışmanın sonunda çok önemli akademik veriler elde edeceklerine inandıklarını vurguladı.