BUÜ'lü akademisyenlerden ABD patentli teknoloji

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Ahmet Karaküçük, doktora tezi kapsamında geliştirdiği ‘Sayısal Fotoğraf Anonimleştirme Yönetimi' projesine Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) patent almayı başardı.

BUÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde çalışmalarını yürüten Araştırma Görevlisi Ahmet Karaküçük, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Emir Dirik'in danışmanlığını yaptığı doktora tezi kapsamında geliştirdiği yöntemle ABD'den patent aldı. Yöntem sayesinde fotoğraf makinesi ve video kullanan kişilerden onay alınmadan onları izlemek mümkün olmayacak.

Yürüttüğü çalışma hakkında bilgi veren Araştırma Görevlisi Ahmet Karaküçük, çalışmayı geliştirilmiş teknolojili ‘Sayısal Fotoğraf Anonimleştirme Yöntemi' olarak tanımladı. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Emir Dirik'in danışmanlığında yürüttükleri tez çalışmaları kapsamında bu projeyi geliştirdiklerini aktaran Karaküçük; “Günümüzde çekilen her sayısal fotoğraf ve videoda o kamera cihazı ile ilişkili bazı izler bulunmaktadır. Bu izler kullanılarak kişilerin onayları olmadan izlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu buluş sayesinde örneğin bir haber fotoğrafı çeken kişinin anonim kalması mümkün olabilmektedir. Buluşun uluslararası alanda bir son kullanıcı ürünü haline gelmesi durumunda, insanların özel bilgilerinin onayları dışında kataloglanmasının engellenmesi mümkün olabilecektir” diye konuştu.

Sanal dünyanın insanlara pek çok fayda sağladığına ve rahatlık getirdiğine işaret eden Araştırma Görevlisi Ahmet Karaküçük, buna rağmen pek çok alanda da insanlarda güvensizliğin oluştuğunu vurguladı. Birçok yazılımın kullanıcıların özel bilgilerini onayları olmadan topladığını, hatta 3. kişiler ile belli ücretler karşılığında bu bilgilerin paylaşıldığının altını çizen Karaküçük, “Kullanıcı onayı olmadan profilleme, izleme gibi uygulamalar günümüzde kullanıcı mahremiyetini tehdit etmektedir. Bu çalışma ile kullanıcılar paylaştıkları fotoğraf veya videolarda bulunan kendilerine ait kamera bilgilerini kaldırabilecek, 3. kişiler tarafından bu bilginin kullanımını kısıtlayabileceklerdir. Bulunan teknoloji, kişisel verilerin korunumu alanında dünya genelinde geliştirilen birkaç teknolojiden biri olmasına karşın, kişisel mahremiyetin korunması alanında daha çok çalışılması gerekmektedir” dedi.

Karaküçük, tez çalışmaları sonrasında da projeyi geliştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.